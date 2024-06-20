Тренерский штаб Талалаева покинул ФК «Химки»

Фото: сайт ФК «Химки»
Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает футбольный клуб «Химки». Контракт с 51‑летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте команды.
«Вместе с главным тренером Талалаевым из клуба уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко и массажист Марат Ишмурзин», – говорится в сообщении.В клубе поблагодарили специалистов за сотрудничество и достигнутые результаты, а также пожелали удачи в дальнейшей карьере.
Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. По итогам сезона‑2023/24 команда стала победителем Первой лиги и вернулась в Российскую футбольную премьер‑лигу.
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