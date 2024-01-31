Тренер Гладилин выступил против возрождения турнира дублеров РПЛ

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Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин заявил, что турнир дублеров РПЛ возрождать не стоит.
«Не думаю, что это стоит делать. Вторая лига будет интереснее для молодых ребят, чем турнир дублёров. Там они шишки набьют точно. Раньше чемпионат дублёров был очень хорошо организован, там были очень конкурентоспособные матчи, но сейчас при нынешнем отношении молодёжи к футболу это повторить сложно. Пусть лучше молодые играют против мужиков во Второй Лиге, чем против таких же ребят, которые после первого же успеха начинают чувствовать себя звёздами», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.
Ранее сербский агент Боян Остоич высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию.
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