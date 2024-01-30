Агент Остоич усомнился в возвращении Йокановича в Россию

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie
Сербский агент Боян Остоич высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию.
«Не думаю, что Йоканович вернется в Россию», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Остоич.
При этом, отмечается, что 55-летний сербский тренер Славиша Йоканович всё ещё остаётся без работы.
Читайте также:
Агент Ерёмин сообщил о сроках восстановления Дивеева
Юрген Клопп: Моё будущее связано с жизнью, а не с «Ливерпулем»
Тренер Чанов: «Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит»
Мелисса Тимофеева