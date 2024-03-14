Тренер украинского «Черноморца» сбежал в США после сборов в Турции

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Тренер по физической подготовке футбольного клуба «Черноморец» из Одессы Игорь Касьяненко после сборов в Турции не вернулся с командой на Украину. 36-летний специалист не сел в Анталье в самолёт, который вылетел в Кишинёв, хотя билет для него был куплен.
Касьяненко — уроженец Луганска. В его тренерской биографии есть опыт совместной работы с Андреем Тихоновым и Полом Эшуортом в казахстанской «Астане». В тренерский штаб рулевого «Черноморца» Романа Григорчука он вошёл в 2022 году. В январе 2024 года специалист по физподготовке получил вместе с командой разрешение на выезд за границу для проведения тренировочных сборов в Турции. Вместе с клубом он должен был вернуться в Одессу, но пути их разошлись, видимо, навсегда.
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