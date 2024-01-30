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У России отобрали олимпийское золото Пекина после дисквалификации Валиевой

30 января 2024, 13:47
Фото: istockphoto/KinoMasterskaya

Фото: istockphoto/KinoMasterskaya

Российскую сборную сместили на третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Это произошло после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) вычел из результатов команды России баллы дисквалифицированной Камилы Валиевой.

Все результаты российской фигуристки, показанные на пекинской Олимпиаде, были аннулированы, что привело к изменению итоговых результатов в командном турнире, сообщает сайт спортивной организации. Таким образом, первое место с 65-ю баллами заняла команда США, в чьих интересах у России и отобрали золотые медали, на втором месте расположилась сборная Японии, у которой было 63 балла. Россияне, у которых после вычета зачётных очков Валиевой осталось 54 балла, стали третьими.

В Кремле осудили решения Спортивного арбитражного суда, дисквалифицировавшего Валиеву, и ISU, лишившего сборную России олимпийского золота, назвав их крайне политизированными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для всех россиян члены сборной по фигурному катанию навсегда останутся чемпионами.

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Международный турнир по большому теннису проводят в Московской области
30 января 2024, 13:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье проходит международный турнир по большому теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовал 27 января.

«Сегодня здесь собраны лучшие игроки России до 19 лет и моложе – для участия необходимо иметь второй взрослый разряд.Федерация тенниса России в лице Шамиля Тарпищева обеспечивает своих воспитанников всем необходимым: бесплатным проживанием в отеле, питанием и другим. Всего в Красногорске будет проводиться три этапа Кубка – зимний, летний и осенний с участием спортсменов из дружественных стран», – поделился вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.

Стоит отметить, что в общей сложности на соревнования приехали свыше 90 спортсменов из 22 регионов России и дружественных стран. Подведение итогов и награждение участников пройдет в последний день соревнований — 3 февраля.

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#соревнования
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#подмосковье
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В Госдуме заявили, что Россию можно победить только допинг-скандалами
Депутат Госдумы Хамитов: Россию можно победить только допинг-скандалами
30 января 2024, 12:51

Фото: istock / Oleg Elkov

Российских спортсменов можно победить только путем допинг-скандалов. С таким заявлением выступил депутат от партии «Новые люди» Хамитов Амир в ходе открытия пленарного заседания в Госдуме.

Он отметил, что российских спортсменов изгоняют целенаправленно. Подобные решения международных инстанций говорят о том, что победить наших спортсменов можно только с помощью допинг-скандалов.

Хамитов обратил внимание, что спорт стал политическим.

«Мы продолжим соревноваться с теми, для кого спорт вне политики», — подытожил депутат.
Он отметил, что Камила Валиева — гордость России и спорта и не стоит сомневаться, что она еще проявит мастерство.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала незаслуженным и чудовищным решение CAS о дисквалификации на 4 года российской фигуристки Камилы Валиевой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спорт
#допинг
#депутат
#люди
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В теннисном турнире в Красногорске принимают участие более 90 юных спортсменов
В Красногорске стартовал Зимний кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева
30 января 2024, 11:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Соревнования в рамках Зимнего кубка Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовали в Красногорске, в них принимают участие более 90 теннисистов младше 19 лет из 22-х российских регионов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победители соревнований в дальнейшем будут представлять нашу страну на международной арене в личном и командном зачете», — отметил гендиректор академии, член правления Федерации тенниса России, вице-президент Федерации тенниса Подмосковья Андрей Бабаев.
Он также сообщил, что Кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева будет проводиться в три этапа: за зимним последуют летний и осенний. Ожидается, что участниками соревнований станут не только россияне, но и представители дружественных стран.

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#спорт
#теннис
#красногорск
#соревнования
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В соревнованиях «Трудовая лыжня» в Подмосковье приняли участие более 300 человек
30 января 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 300 любителей спорта приняли участие в гонках «Трудовая лыжня», которые провели на базе спортшколы олимпийского резерва «Истина» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир, организованный министерством труда и соцзащиты РФ, был посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Участникам пожелал удачи глава министерства Антон Котяков.

«Благодарю всех, кто выходит сегодня на старт, желаю сплоченной командной работы, спортивного азарта, ярких эмоций и честной борьбы», — сказал Котяков в видеообращении к лыжникам.
Соревнования проводились в индивидуальном спринте на 100 метров, а также в командной эстафете. Участниками стали 47 команд от различных министерств, ведомств, госкорпораций и пр.

В спринте золото завоевали представители команды Минспорта Подмосковья: лучшей среди женщин стала Алена Межевых, среди мужчин — Артемий Голубцов. В командной эстафете верхнюю ступень пьедестала заняли лыжники Московского технического университета связи и информатики.

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#спорт
#лыжи
#истра
#московская область
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Тарасова назвала решение о дисквалификации Валиевой чудовищным
29 января 2024, 18:25

Фото: istockphoto.com/proBAKSTER

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала незаслуженным и чудовищным решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) о дисквалификации на 4 года российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Это абсолютно чудовищное решение! Просто невозможно себе такое представить! Как можно так относиться к ребёнку? Это немыслимая жестокость! Пусть будут прокляты те, кто это сделал! И пусть у Камилы все будет хорошо, она невероятно талантливая девочка! Она не заслужила всего этого», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Валиевой.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Такое решение было принято из-за допинга.

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#суд
#спорт
#фигурное катание
#мнение
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Фехтовальщицы из Подмосковья завоевали три медали на всероссийских соревнованиях
29 января 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали выиграли спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию в рамках серии Гран-При, сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры региона.
«В дисциплине «шпага» золото завоевала представительница Подмосковья Татьяна Андрюшина. Бронза в этой же дисциплине досталась ещё одно подмосковной спортсменке — Татьяне Гудковой», — говорится в сообщении.
Третью медаль, тоже бронзовую, выиграла Анна Соловьёва в дисциплине «рапира».

Соревнования проводились в столичном спорткомплексе «Чкалов Арена».

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#фехтование
#спорт
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#московская область
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Агент Талаев заявил об отличной адаптации Чистякова в «Сочи»
29 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/efks

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что адаптация спортсмена Дмитрия Чистякова в «Сочи» проходит хорошо.
«У Дмитрия всё отлично, он привыкает к новой команде, вливается в коллектив», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» агент Андрей Талаев.

При этом, отмечается, что аренда защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в команде «Сочи» продлиться до конца сезона.

Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что футболист Игорь Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе начале февраля. Напоминаем, что у защитника ЦСКА Игоря Дивеева была операция на голеностопном суставе, после которой он уже практически восстановился.

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Агент Ерёмин сообщил о сроках восстановления Дивеева
29 января 2024, 17:14

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Футбольный агент Олег Еремин заявил, что футболист Игорь Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе начале февраля.
«Всё по плану, насколько я знаю. По графику он должен вернуться в общую группу в начале февраля», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Еремин.

У защитника ЦСКА Игоря Дивеева была операция на голеностопном суставе, после которой он уже практически восстановился.

До этого стало известно о том, что бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение о том, что в товарищеских матчах сборная России не действовала на пределе, а также не демонстрировала стабильности в игре. Кроме этого, по его мнению, в игре прослеживалась некоторая недооценка сил соперника.

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#спорт
#сборная россии
#футболист
#спортсмены
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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву
29 января 2024, 17:08

Фото: iStock/proBAKSTER

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу CAS.
Сообщается, что спортсменку решили дисквалифицировать из-за допинга. 25 декабря 2021 года в пробе, взятой у Валиевой, было найдено некое вещество, оказавшееся запрещённым допингом.

В результате, по словам представителей CAS, Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года (с 25 декабря 2021 года), а сборную России лишат командного золота на Олимпиаде-2022. При этом, отмечается, что это решение должен подтвердить Международный олимпийский комитет (МОК).

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#фигурное катание
#спорт
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