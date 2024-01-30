У России отобрали олимпийское золото Пекина после дисквалификации Валиевой

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Российскую сборную сместили на третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Это произошло после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) вычел из результатов команды России баллы дисквалифицированной Камилы Валиевой.
В Кремле осудили решения Спортивного арбитражного суда, дисквалифицировавшего Валиеву, и ISU, лишившего сборную России олимпийского золота, назвав их крайне политизированными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для всех россиян члены сборной по фигурному катанию навсегда останутся чемпионами.
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