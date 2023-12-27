Татьяна Навка: «Спорт — способ международного общения и сотрудничества»

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Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка заявила, что спорт является объединяющей силой, способствующей сотрудничеству и взаимодействию спортсменов разных стран.
«Как олимпийская чемпионка я следую традиционным олимпийским принципам и считаю, что спорт — объединяющая сила, способ международного общения и сотрудничества. У нас интернациональная команда: и Иван Ригини, четырехкратный чемпион Италии, и Повилас Ванагас, многократный чемпион Литвы, призёр чемпионата мира. Но главное — это то, что в наших шоу участвуют звезды мирового фигурного катания!» — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Навка.
Татьяна Навка подготовила новогодний шоу на льду «Вечера на хуторе», которое пройдёт в Москве.
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