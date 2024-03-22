Умер экс-глава Федерации конного спорта СССР Михаил Буденный

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Экс-глава Федерации конного спорта СССР Михаил Буденный умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Михаил Буденный — бывший президент Федерации конного спорта СССР и России. Михаил скончался в возрасте 79 лет, причины смерти не уточняются.
В заявлении говорится, что Михаил считался практиком конного дела и до последних лет активно участвовал в жизни конной федерации. Отметим, что о времени и месте похорон будет объявлено дополнительно
Михаил Буденный был сыном маршала СССР, командующего Первой конной армией РККА в период Гражданской войны Семена Буденного. Михаил выполнял обязанности президента федерации конного спорта с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год он являлся членом бюро Международной федерации конного спорта.
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В заявлении говорится, что Михаил считался практиком конного дела и до последних лет активно участвовал в жизни конной федерации. Отметим, что о времени и месте похорон будет объявлено дополнительно
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Дана Игумнова