Ассистентский покер Кучерова помог ему оторваться от Маккинона на пять баллов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сан-Хосе Шаркс» российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи, поучаствовав во всех голах своей команды. Теперь на его счету 122 очка и он на пять баллов опережает в гонке бомбардиров лиги Натана Маккинона.
В том же сезоне российский нападающий получил «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, а также «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ). В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита является двукратным обладателем «Кубка Стэнли», в 2020 и 2021 году. Эксперты признают Кучерова одним из сильнейших хоккеистов XXI века.
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Александр Бойцов