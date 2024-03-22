Ассистентский покер Кучерова помог ему оторваться от Маккинона на пять баллов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сан-Хосе Шаркс» российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи, поучаствовав во всех голах своей команды. Теперь на его счету 122 очка и он на пять баллов опережает в гонке бомбардиров лиги Натана Маккинона.