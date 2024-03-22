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Ассистентский покер Кучерова помог ему оторваться от Маккинона на пять баллов

22 марта 2024, 10:55
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сан-Хосе Шаркс» российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи, поучаствовав во всех голах своей команды. Теперь на его счету 122 очка и он на пять баллов опережает в гонке бомбардиров лиги Натана Маккинона.

Кучеров в нынешнем сезоне набрал фантастическую форму, передаёт «Спортбокс.ру». Он забросил по ходу чемпионата 41 шайбу и отдал 81 голевую передачу. Набрав 122 очка, нападающий «молний» и сборной России возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. Он является главным претендентом на «Арт Росс Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол плюс пас в регулярном чемпионате НХЛ. Этим трофеем Кучеров уже владел в 2019 году.

В том же сезоне российский нападающий получил «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, а также «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ). В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита является двукратным обладателем «Кубка Стэнли», в 2020 и 2021 году. Эксперты признают Кучерова одним из сильнейших хоккеистов XXI века.

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#нхл
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Российский хоккеист Панарин впервые в карьере забросил 40 шайб за сезон в НХЛ
22 марта 2024, 10:30

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз» российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил три шайбы. Теперь на его счету 41 гол и это лучший его результат за всё время выступления в заокеанской лиге.
Ранее Панарину никогда не удавалось достичь отметки в 40 заброшенных шайб по ходу регулярного чемпионата, напоминает «Спортбокс.ру». Кроме того, Артемий по прозвищу Хлебушек обновил свой рекорд результативности. После матча с «Бостоном» на его счету 97 очков, набранных по ходу регулярного чемпионата. Он забросил в ворота соперников 41 шайбу и сделал 57 результативных передач. После игры российский нападающий предсказуемо был назван первой звездой матча.

Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с сезона 2005/06 года, которому удалось по ходу турнира забросить 40 шайб и отдать 50 голевых передач. Последним, кто смог это сделать, был знаменитый чех Яромир Ягр.

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#хоккей
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#чемпионат
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Школьницы из Павловского Посада стали чемпионками России по пожарно-спасательному спорту
22 марта 2024, 09:40

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Ученица Первого Лицея и семиклассница из МОУ СОШ № 10 Павлово-Посадского городского округа стали чемпионками России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Чемпионам по пожарно-спасательному спорту проходил с 12 по 13 марта в городе Рязань.

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов из разных уголков России.

«Ученица 8 «Е» класса Евгения Шмидт заняла первое место на чемпионате МЧС России и Кубке ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту. Полина Быкова в составе сборной Московской области завоевала золотую медаль в дисциплине «штурмовая лестница-2 этаж-учебная башня» среди девушек 13-14 лет», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что Евгения также принимала участие в составе сборной Московской области и выиграла золото в преодоление стометровой полосы с препятствием среди девушек 15-16 лет.

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#подмосковье
#павловский посад
#спортсмены
#мчс
#медаль
#золото
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Алексей Сорокин: «Игры дружбы» никак не связаны с политикой
ТАСС: Глава оргкомитета «Игр дружбы» Сорокин счел обвинения МОК необоснованными
21 марта 2024, 23:13

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов

«Игры дружбы» не имеют никакой связи с политикой, а объявления МОК необоснованны. Об этом заявил глава оргкомитета Алексей Сорокин, чьи млова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что не увидел в реакции Международного олимпийского комитета строгих запретов. Сорокин отметил, что в оргкомитете не опасаются, что спортсмены откажутся приезжать в Россию на соревнования.

Ранее МОК призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России, отметив, что олимпийское движение выступает против политизации спорта и, в частности, организации Россией политизированных спортивных мероприятий.

В свою очередь, Госдума в этот же день, 19 марта, в первом чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы. Документ регулирует вопросы проведения игр, порядок продажи алкоголя в дни проведения соревнований, въезда спортсменов и волонтёров из-за рубежа, а также установления предельных цен на гостиницы.

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#спорт
#игры
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Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0
21 марта 2024, 22:48

Фото: istock / Pixfly

Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Об этом информирует РИА Новости.
Счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте. Второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко на 32 минуте, на 55 минуте гол забил Алексей Миранчук. Четвертый мяч был забит Иваном Сергеевым за добавочное время.

Команда РФ могла довести счет до 5:0, но гол Арсена Захаряна отменили из-за положения вне игры.

Следующий матч сборная России также состоится на стадионе «Динамо» – встреча с национальной командой Парагвая назначена на 20:00 по мск 25 марта.

Перед началом товарищеского в память о комментаторе Василие Уткине прошла акция. На табло показали посвященный журналисту видеоролик. Помимо этого, была объявлена минута молчания.

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Комментатора Василия Уткина похоронят в подмосковной Балашихе
21 марта 2024, 20:58

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Футбольного комментатора Василия Уткина похоронят в субботу в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище. Об этом сообщили в любительском ФК «Эгриси», владельцем которого был журналист.
До этого 23 марта с 11 до 14 часов в ЦКБ при президенте России на ул. Маршала Тимошенко пройдёт церемония прощания.
«Приехать и проститься могут все желающие», – уточнили в клубе.
Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. Он скончался в больнице в Москве, куда его доставила скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти Уткина стала острая сосудистая недостаточность.

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#футбол
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В Лужниках появится инновационный город
21 марта 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Организаторы Премии РБ планируют создать в Лужниках инновационный город.
Отмечается, что автором проекта города является актёр и режиссёр Денис Цыганков.

Как передаёт «РБ Спорт», создание такого пространство будет приурочено к шоу Международной премии РБ в области спорта и букмекерства, которое состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер–Усмановой.

Ранее сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу. На мероприятии будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

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#лужники
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Экс-игрок «Спартака» Гладилин о матче сборных РФ и Сербии: Фаворит — Россия
21 марта 2024, 18:40

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о том, что именно Россия является фаворитом в предстоящем матче сборных РФ и Сербии.
«Я считаю фаворитом сборную России. Сербская команда очень хорошая, она приедет в Москву достойным составом, несмотря на отсутствие нескольких хороших футболистов по уважительной причине. Сборная России давно не играла, Карпин собрал лучших игроков. Думаю, выйдет ударный стартовый состав», — поделился в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников также заявлял, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами. По его мнению, российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.

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#матч
#сборная россии
#россия
#сербия
#футбол
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В Подмосковье пройдет отборочный этап чемпионата «Чудо-шашки» среди школьников
21 марта 2024, 17:23

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

За выход в финал всероссийского турнира «Чудо-шашки» сразятся 30 школьных команд Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочные соревнования пройдут 31 марта в спортивном комплексе «Подмосковье» городского округ Щёлково.

«Победитель регионального этапа будет представлять Московскую область на всероссийском финале, проведение которого запланировано на конец мая и начало июня. Каждый из педагогов 30 команд-участниц регионального отбора получит в качестве приза от президента Федерации шашек России Анатолия Никитина бесплатное обучение на получение квалификации инструктора по шашкам. Это позволит учителям открыть кружок дополнительного образования, чтобы популяризировать данный вид спорта в своем городе», — отметили в министерстве.

Кроме этого, ​заявку на ​соревнования дали свыше 513 школьных команд из 57 регионов Московской области.

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#подмосковье
#соревнования
#обучение
#шахматы
#школьники
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«Пусть сами психуют». Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент
Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент
21 марта 2024, 17:10

Фото: сайт Госдумы

России не следует уже сейчас определяться по поводу участия отечественных спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Лучше вынести решение в последний момент. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
На днях Международный олимпийский комитет МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе, однако выдвинул ряд требований. МОК разрешил приехать на соревнования 55 россиянам. При этом атлеты не будут допущены на Игры, если публично поддерживали спецоперацию, числятся в армии или органах безопасности. Использование российской символики, флага и гимна на Олимпиаде также запрещено.
«В МОК уже сейчас говорят: определитесь уже сейчас, кто поедет на Олимпиаду, кто эти 55 человек. Но не надо лить воду на их мельницу. Я считаю, что сейчас определяться не надо. Они психуют, но сами постоянно меняют правила допуска. Нет, ребята! А давайте-ка мы как минимум за месяц до Игр посмотрим, что вы ещё придумаете. Подождем до последнего, ещё есть время, поверьте. Может, ещё Макрон выйдет с каким-нибудь заявлением, что ни одного русского в Париже не будет. Пусть они сами нервничают и волнуются, что нарушили права спортсменов», – сказала Журова.
Уже сейчас ясно, что сильнейшие российские спортсмены на Олимпиаду не поедут, отметила депутат.
«Всех сильнейших уже убрали – они точно не едут. Они уже фотографировались с Владимиром Путиным на разных мероприятиях. К тому же большинство из них выступают за клубы «Динамо» и ЦСКА. Откуда мы наберём этих 55 человек? А если даже и наберём, каков будет уровень этих спортсменов?», – задала вопрос собеседница «Радио 1».
Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.

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