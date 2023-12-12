В Балашихе по просьбам жителей реконструировали легендарный стадион «Труд»

Фото: Главгосстройнадзор МО
В Балашихе завершилась реконструкция стадиона «Труд». Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, который закончил проверку работ в спортшколе олимпийского резерва «Балашиха».
«Обновление старейшего физкультурно-оздоровительного комплекса городского округа стартовало в ноябре 2021 года. В двухэтажном здании площадью 4,8 тыс «квадратов» заменили трибуны, реконструировали футбольное и бейсбольное поля. Проведено устройство парковки, благоустройство территории. Установленное освещение позволит любителям спорта тренироваться круглосуточно», – говорится в сообщении.В надзорном ведомстве напомнили, что стадион «Труд» был построен в 1928 году. В секциях футбола, бейсбола, волейбола и художественной гимнастики на стадионе занимаются более 2 тыс детей. Провести реконструкцию попросили жители.
Читайте также:
Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ремонте спортсооружений в регионе
Московская область впервые признана самым спортивным регионом России
Госпрограмма «Спорт» позволила обновить спортивные сооружения Волоколамска
Лора Луганская