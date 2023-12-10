Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ремонте спортсооружений в регионе

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Ремонт либо реконструкция спортивных объектов в Московской области продолжается. За последние пять лет было приведено в порядок около 50 стадионов, спортивных залов и комплексов.
Об этом в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Глава региона побывал на одном из самых старых стадионов в стране в Серпухове, чтобы оценить качество проведенной на объекте реконструкции и модернизации.
Этому спортивному сооружению уже 113 лет. А футбольное поле на этом месте появилось и того раньше — в 1902 году, сразу после того, как Россия познакомилась с футболом. Тогда английские инженеры и предприниматели братья Чарноки поставляли на серпуховскую текстильную фабрику станки и оборудование, а заодно привезли и футбольный мяч. И вот уже больше века футболисты тренируются и играют на стадионе «Спартак», в этом году открывшемся после реконструкции.
В последний раз спортивный объект ремонтировался в 1980 году, к олимпиаде в Москве, рассказал Андрей Воробьёв. Конечно, обновлённый стадион выглядит теперь совершенно по другому, чем тогда. Появились крытые трибуны, современные и комфортные раздевалки, на основном и запасном полях уложен новый газон, полностью заменены электроосвещение и коммуникации.
По словам губернатора, спорт и здоровый образ жизни востребованы в Подмосковье. Поэтому власти делают всё, чтобы людям было удобно и комфортно заниматься на современных спортивных объектах, удобно добираться до них и хотелось приходить на стадионы и спортплощадки снова и снова, заключил Воробьёв.
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Этому спортивному сооружению уже 113 лет. А футбольное поле на этом месте появилось и того раньше — в 1902 году, сразу после того, как Россия познакомилась с футболом. Тогда английские инженеры и предприниматели братья Чарноки поставляли на серпуховскую текстильную фабрику станки и оборудование, а заодно привезли и футбольный мяч. И вот уже больше века футболисты тренируются и играют на стадионе «Спартак», в этом году открывшемся после реконструкции.
По словам губернатора, спорт и здоровый образ жизни востребованы в Подмосковье. Поэтому власти делают всё, чтобы людям было удобно и комфортно заниматься на современных спортивных объектах, удобно добираться до них и хотелось приходить на стадионы и спортплощадки снова и снова, заключил Воробьёв.
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Александр Бойцов