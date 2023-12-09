В Международной ассоциации бокса стало на четыре страны меньше

Фото: istockphoto/FOTOKITA
На конгрессе Международной ассоциации бокса (англ. IBA, International Boxing Association - прим. ред.) было принято решение об исключении из состава организации боксёрских федераций четырёх стран. Речь идёт о Германии, Чехии, Швеции и Нидерландах.
Организация под его руководством наотрез отказалась следовать русофобским рекомендациям Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха, некогда спортсмена и приличного человека. На соревнованиях под эгидой IBA российские боксёры выступают с флагом, а их многочисленные победы приветствуются звуками родного гимна.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Всё это не могло понравиться ярым русофобам из нескольких европейских стран. В знак протеста против действий IBA и её президента, да ещё с такой ненавистной фамилией, Германия, Нидерланды, Чехия и Швеция вышли из организации и объявили, что создадут свою «независимую» федерацию World Boxing (мировой бокс).
Очевидно, что у названных государств и их спортивных чиновников несколько искажённое представление об окружающем мире, если они полагают себя средоточием планетарного бокса. Думается, мало кто вспомнит хотя бы одного чемпиона мира из этих стран, кроме немца Штурма. В основном, благодаря звучной фамилии. Можно сказать, что конгресс в Дубае удовлетворил протест указанных стран, исключив их из состава IBA. Теперь чехи, шведы, немцы и голландцы могут устраивать увлекательные междусобойчики уровня рядовой российской районной спортшколы.
Читайте также:
Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу
Подмосковные боксёры заняли весь пьедестал на международном турнире
Умар Кремлев переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса
Александр Бойцов