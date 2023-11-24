Подмосковные боксёры заняли весь пьедестал на международном турнире

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные боксёры завоевали пять наград на международном турнире. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международный турнир по боксу проходил в Минске с 18 по 23 ноября. Подмосковные спортсмены приняли участие в соревнованиях в составе сборной России.
На турнире собралось свыше 1000 боксеров из восьми стран мира.
Российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и бронзовую медали. Первые места завоевали Владимир Мнацаканян из Ногинска в весе до 48 кг и Виталий Бойцов из Балашихи в категории до 57 килограммов. Серебряным призером до 75 килограммов стал Кирилл Ерофеев из Ногинска.
Кроме этого, обладателем бронзовой медали стал Саидамир Салохидинов из Ивантеевки в весе до 63,5 кг.
Стоит отметить, что в женском весе до 57 килограммов победителем стала Карина Бабаназарова из Дмитрова.
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На турнире собралось свыше 1000 боксеров из восьми стран мира.
Кроме этого, обладателем бронзовой медали стал Саидамир Салохидинов из Ивантеевки в весе до 63,5 кг.
Стоит отметить, что в женском весе до 57 килограммов победителем стала Карина Бабаназарова из Дмитрова.
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Мира Полтева