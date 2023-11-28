Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Подмосковье

В Павловском Посаде прошёл международный турнир по смешанным единоборствам «Old guard division». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие 26 профессиональных бойцов из России, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Московскую область представляли бойцы из Лыткарино, Люберец, Балашихи, Электростали и Коломны.
Игорь Константинов из Лыткарино досрочно одержал победу в первом раунде над представителем Казахстана Ильёй Гефелем, использовав удушающий приём.
Кроме этого, Михаил Полухин из Балашихи в своём первом бою в карьере одолел соперника из Таджикистана, нанеся технический нокаут во втором раунде.
Также за чемпионский пояс лиги в поединке боролись Николай Есин из Электростали и Денис Зимовейский из Люберец. По итогам победил представитель из городского округа Люберцы.
Стоит отметить, что за чемпионский пояс в весовой категории до 66 килограммов была борьба между Магомедали Амировым из Республики Дагестан и Андреем Евдокимовым из Коломны. В нелегкой борьбе подмосковный спортсмен смог произвести удушающий приём, который сделал его победителем турнира.
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Московскую область представляли бойцы из Лыткарино, Люберец, Балашихи, Электростали и Коломны.
«Море эмоций. Очень рад, что возвращение прошло успешно и без травм. Подготовка к бою была не очень углублённой, много боролся и пару раз в неделю спарринговал. Турнир классный, очень понравилось выходить на бой под живую музыку и видеоряд в поддержку СВО. Хочу сказать огромное спасибо моей команде из города Лыткарино, вы делаете меня сильнее», – отметил спортсмен.
Кроме этого, Михаил Полухин из Балашихи в своём первом бою в карьере одолел соперника из Таджикистана, нанеся технический нокаут во втором раунде.
Также за чемпионский пояс лиги в поединке боролись Николай Есин из Электростали и Денис Зимовейский из Люберец. По итогам победил представитель из городского округа Люберцы.
Стоит отметить, что за чемпионский пояс в весовой категории до 66 килограммов была борьба между Магомедали Амировым из Республики Дагестан и Андреем Евдокимовым из Коломны. В нелегкой борьбе подмосковный спортсмен смог произвести удушающий приём, который сделал его победителем турнира.
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Мира Полтева