В Одинцове пройдет футбольный матч проекта «Выходи во двор»

Легенды российского футбола 29 июня проведут матч с жителями Одинцова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

29 июня на стадионе «Центральный» в Одинцове состоится футбольный матч между звёздами отечественного футбола и любительской командой. Это уже четвёртое противостояние именитых игроков с любительскими сборными в рамках нового летнего сезона проекта «Выходи во двор».





«В составе звёздной сборной выйдут такие прославленные футболисты, как Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, а также Александр Филимонов в воротах. Капитаном команды станет Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии», — поделились в пресс-службе.









По сложившейся доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Дата проведения матча — 29 июня 2024 года. Место проведения — Московская область, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 19, стадион «Центральный».