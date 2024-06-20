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В Одинцове пройдет футбольный матч проекта «Выходи во двор»

20 июня 2024, 15:50
Фото: istockphoto / matimix

Фото: istockphoto / matimix

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Легенды российского футбола 29 июня проведут матч с жителями Одинцова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
29 июня на стадионе «Центральный» в Одинцове состоится футбольный матч между звёздами отечественного футбола и любительской командой. Это уже четвёртое противостояние именитых игроков с любительскими сборными в рамках нового летнего сезона проекта «Выходи во двор».

«В составе звёздной сборной выйдут такие прославленные футболисты, как Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, а также Александр Филимонов в воротах. Капитаном команды станет Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии», — поделились в пресс-службе.



По сложившейся доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Дата проведения матча — 29 июня 2024 года. Место проведения — Московская область, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 19, стадион «Центральный».

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Подмосковные фехтовальщики завоевали три медали Игр БРИКС
20 июня 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали фехтовальщики из Московской области на международных Играх стран БРИКС, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую награду получил представитель Московской области Георгий Бруев в фехтовании на шпагах. В финале он победил другого россиянина — Артёма Саркисяна», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль Игр БРИКС завоевала подмосковная рапиристка Анна Соловьёва: в финальной встрече она уступила Марте Мартьяновой, также представляющей Россию.

А бронзу выиграла двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в соревновании саблисток. При этом весь пьедестал заняли представительницы России: золото завоевала Софья Великая, а серебряную медаль — Ольга Никитина.

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В «Химках» сравнили Акинфеева с выдержанным вином
20 июня 2024, 15:27

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин сравнил вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с выдержанным вином.
Напомним, 24 мая стало известно, что 38-летний Акинфеев подписал контракт с ЦСКА на два года. Он планирует играть до 40 лет.

«Игорь и сейчас приятное впечатление производит. Акинфеев – как хорошо выдержанное вино. Он с юных лет поднял для себя планку, которую держит на протяжении уже больше 20 лет. Для меня Игорь в России – это эталон вратаря и большой профессионал», – сказал Нетфуллин в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, Акинфеев – воспитанник ЦСКА, там он играет на протяжении всей своей карьеры. Он провел за команду 765 матчей, при этом в 318 из них не пропустил ни одного мяча.

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#вино
#контракт
#урал
#краснодар
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Подмосковная теннисистка Приданкина завоевала золото Игр БРИКС
20 июня 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль выиграла на международных Играх стран БРИКС теннисистка из Московской области Елена Приданкина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представительница Подмосковья Елена Приданкина участвовала в соревнованиях в составе сборной России — вместе со своими соотечественницами Екатериной Маклакановой и Полиной Кудерметовой. В первом финальном матче Полина Кудерметова одержала победу над представительницей Белоруссии Эвелиной Ласкевич, а Елена Приданкина выиграла у Дарьи Хомуцианской», — говорится в сообщении.
По итогам встреч золото забрала российская сборная, серебро досталось белорусским спортсменкам, а бронзовую медаль завоевали теннисистки из Индии.

Теннисный турнир в рамках Игр БРИКС проходил в Казани с 12 по 19 июня.

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Хоккеист Филатов заявил, что «Эдмонтон» — в игре

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#теннис
#брикс
#игры
#спорт
#минспорта мо
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Слова Амарала о целях «Спартака» сравнили с японской поговоркой
20 июня 2024, 11:16

Фото: iStock/Rost-9D

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сравнила слова спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала о целях клуба в новом сезоне с японской поговоркой «У самурая нет цели, есть только путь».
Напомним, Амарал обратился к болельщикам и сказал, что не обещает болельщикам титулов, но организует в «Спартаке» процесс.

«Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса», — заявила Салихова в беседе с Metaratings.ru.

По её словам, главное, чтобы Амарал «не сделал харакири» по окончании сезона.

Сезон‑2023/24 ФК «Спартак» завершил на пятой строчке в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» стали активно интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

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#спартак
#урал
#краснодар
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Хоккеист Филатов заявил, что «Эдмонтон» — в игре
19 июня 2024, 22:45

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов оценил финальную серию Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».
«Можно смело сказать, что «Эдмонтон» в игре. Счет 3-2, серия едет в Канаду. Ключевым фактором стало то, что до третьего периода пятой игры «Эдмонтон» выиграл шесть периодов подряд. По качеству и содержанию игры нефтяники сильнее своего соперника», — заявил Филатов в беседе с «РБ Спорт».

Он также добавил, что в первом матче «Эдмонтон» полностью переиграл «Флориду» по голевым моментам. Однако «Флорида» не сломалась и в прошлой игре реабилитировалась.

Напомним, «Эдмонтон» выиграл в пятом матче со счетом 5:3. Шестая игра состоится в ночь с 21 на 22 июня.

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#спорт
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#счёт
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Хоккеист Филатов: Макдэвид — лучший за всю историю хоккея
19 июня 2024, 22:38

Фото: iStock/mikeorlov

Бывший нападающий молодежной хоккейной сборной РФ Никита Филатов считает нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим игроком за всю историю хоккея.
«Я бы очень хотел, чтобы серия перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально. Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить Конн Смайт Трофи. Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок», — заявил Филатов в разговоре с «РБ Спорт».

При этом он отметил, что, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 практически самостоятельно, то это войдет в легенду. Сейчас «Эдмонтон Ойлерз», где играет Коннор, уступает «Флориде» со счетом 2-3.

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#клин
#спорт
#матч
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Московское «Динамо» обменяет защитника Прибыльского в «Адмирал»
19 июня 2024, 22:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Столичный ХК «Динамо» обменяет хоккеиста Андрея Прибыльского в «Адмирал».
По данным Metaratings.ru, московское «Динамо» взамен на 23-летнего защитника получит денежную компенсацию. Сделка завершится уже в ближайшее время.

На протяжении своей карьеры в КХЛ Прибыльский выступал за московское «Динамо». Его дебют в лиге состоялся в сезоне-2018/19. Он сыграл в 122 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ, а также в 13 матчах. Однако отметиться результативными действиями не смог.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Александр Кожевников оценил перспективы нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева.

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#клин
#кхл
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«Урал» интересуется форвардом «Факела» Марковым
19 июня 2024, 22:03

Фото: iStock/SergeyKlopotov

ФК «Урал» выражает заинтересованность в отношении нападающего «Факела» Евгения Маркова.
По данным Metaratings.ru, представители ФК «Урал» уже связывались с воронежским клубом касаемо перехода Маркова, однако пока официального предложения не делали.

Уточняется, что многое зависит от того, покинет ли «Урал» в межсезонье Алексей Каштанов, которому как раз ищут потенциальную замену. При этом «Факел» не собирается расставаться со своим футболистом.

Напомним, в минувшем сезоне Премьер-лиги 29-летний Марков в составе «Факела» стал автором девяти голов и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

Ранее стало известно, что ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника калининградской «Балтики» Данилу Козлова 120 миллионов рублей.

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#операции
#контракт
#урал
#краснодар
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Спортивного комментатора отстранили от работы за ругательство в прямом эфире
19 июня 2024, 20:33

Фото: iStock/demaerre

Спортивного комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы после того, как в прямом эфире на Играх БРИКС он произнёс слово «шмары».
«Красивый атлет, посмотрите, какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — прокомментировал Иваницкий выход российского самбиста Кирилла Князькова.

В разговоре с RT комментатор пояснил, что под словом «шмара» он подразумевал женщин с низкой социальной ответственностью, и признался, что был удивлён резонансом в обществе от своих слов. Он уточнил, что пока не знает, на какой срок его отстранили.

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#матч
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