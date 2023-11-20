В Подмосковье планируют провести около четырех тысяч спортивных мероприятий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье в зимний период планируют провести около четырех тысяч спортивных мероприятий для жителей регионов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.
Основными видами спорта станут лыжные гонки и хоккей.
Кроме этого, к выходным круг для лыжников увеличиться до двух километров.
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«Будет работать 163 лыжные трассы, 178 катков и 664 хоккейные площадки.17 ноября были запущены первые снежные пушки в Истре на областной лыжной биатлонной базе. В эту чреду уже круг 600 метров заработает для гостей», - отметил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.
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Мира Полтева