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В подмосковных парках открыли более 50 лыжных трасс из запланированных 166

07 декабря 2023, 22:28
Фото: Минблаго МО

Фото: Минблаго МО

В парках Московской области уже открыли 52 лыжные трассы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Общая протяжённость всех трасс составляет 173,4 км. Длина 13 из этих трасс превышает 5 км. Так, в парке имени Ларисы Лазутиной проложена трасса длиной 17,5 км, в Кузьминском лесопарке – 5,3 км. Также в парках региона работают 27 малых лыжных трасс», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По данным министерства, 10 трасс проложено в лесопарках.


Ранее в подмосковном Минспорта сообщали, что этой зимой для жителей и гостей Московской области подготовят 166 лыжных трасс. Их суммарная протяженность превысит 720 км.

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Традиционный турнир среди сотрудников силовых структур прошел в Серебряных Прудах
08 декабря 2023, 09:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах состоялся традиционный турнир среди сотрудников силовых структур памяти благоверного Князя Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 6 декабря на базе ФОК имени Героя России С.А. Фирсова. Торжественное открытие провели глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин и протоиерей Серебряно-Прудского благочиния Алексий Носков.

Участниками турнира стали ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды, Мособлпожспаса и  Росгвардии. Сотрудники служб соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниях, перетягивании каната, плавании и поднятии гири.

По итогам соревнований победителями во всех состязаниях стала команда ОМВД России Серебряные Пруды. Серебряными призерами стали участники от Мособлпожспаса, а бронзу заполучили сотрудники Росгвардии.

Стоит отметить, победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.

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#подмосковье
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Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
Овечкин первым из россиян набрал полторы тысячи очков в НХЛ
08 декабря 2023, 08:46

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский форвард Александр Овечкин в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился результативной передачей. Это очко стало 1500-м для игрока.
За погоней россиянина за «вечным» рекордом Уэйна «Великого» Гретцки сейчас напряженно следит весь мир. И если перед началом сезона мало кто сомневался, что Александр, которого тоже называют Великим, превзойдет достижение канадца, забросившего за 20 лет в НХЛ 894 шайбы в ворота соперников, то теперь многие сомневаются в том, что это случится. В нынешнем сезоне Овечкин забросил только пять шайб.

Однако в матче с «Даллас Старз» форвард не слишком удачно играющего клуба «Вашингтон Кэпиталз» обновил очередной рекорд, от количества которых статистики уже начинают уставать. Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Александр отдал пас на Дилана Строума, который забросил шайбу и вывел столичную команду вперед. Однако «Даллас» сравнял счет, а затем победил по буллитам. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Старз».

Стоит отметить, что из действующих игроков только Сидни Кросби сумел покорить результат в полторы тысячи очков за карьеру. У нападающего «Питтсбург Пингвинз» 1529 баллов (565 шайб и 964 передачи). Всего за историю лиги теперь есть только 16 хоккеистов с такой статистикой. Что касается рекорда Гретцки, то он установил его за 20 сезонов, проведенных в НХЛ. Овечкин сейчас проводит 19-й. Ему осталось забросить 67 шайб для того, чтобы повторить достижение канадца. И еще одну — чтобы его превзойти. Думается, российскому нападающему по силам это сделать уже в следующем сезоне.

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#счёт
#мир
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Балашихинский горнолыжный комплекс «Лисья гора» дал старт зимнему сезону
07 декабря 2023, 22:50

Фото: Фотобанк МО

В горнолыжном комплексе в Балашихе «Лисья гора» стартовал зимний сезон, сообщил глава городского округа Сергей Юров. Для катания работают пять трасс и тюбинговый склон.
«Все склоны оборудованы современными подъёмниками и освещены. Есть пять трасс разной степени экстремальности, трасса для самоподготовки и тюбинговый склон с четырьмя дорожками. Трассы соответствуют международным стандартам FIS. Работает прокат. А уверенно стоять на лыжах или сноуборде научат опытные инструкторы», – написал Юров в своём телеграм-канале. 
Ранее сообщалось, что в регион в начале декабря откроют 18 горнолыжных курортов. Уже работают трассы в парке «Волен», горнолыжном клубе Леонида Тягачёва, в парках «Сорочаны» и «Целеево». 

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#московская область
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Наталия Гусева из Подмосковья стала первой в России гольфисткой международной ассоциации LPGA
07 декабря 2023, 20:54

Фото: Минспорт МО

Подмосковная спортсменка Наталия Гусева получила международный статус игрока женской профессиональной ассоциации гольфа LPGA TOUR. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Гусева стала первым в России игроком, удостоившимся такого высокого статуса. LPGA TOUR – непрерывная серия международных чемпионатов, гранд-при и других крупных турниров в женском гольфе. Такой статус даёт возможность участвовать в самых престижных мировых гольф-турнирах», – пояснили в министерстве. 
Недавно гольфистка из Московской области выиграла на чемпионате Black Desert Resort Championship самый крупный приз победителя в истории Epson Tour – второго по значимости тура в США.
 
20-летняя спортсменка представляет Московскую областную Федерацию гольфа и тренируется в Российском национальном гольф-центре в Дмитровском городском округе. 

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#подмосковье
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Футболист Сенников не увидел ничего страшного в морозной погоде во время матча
07 декабря 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что матчи в морозную погоду вполне возможны.
Он также поделился своими ожиданиями от завтрашней встречи «Локомотив» — «Урал».

«Зависит от судей, состоится ли завтра матч. Посмотрим, какая будет температура. Мы играли в такую погоду в декабре, когда были еврокубки. Ничего страшного в такой погоде нет. Главное, чтобы поле было в нормальном состоянии. Мы видели, как хорошо подготовили поле в матче с «Зенитом», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

Игра команд должна состоятся завтра, 8 декабря, в Москве в 19:00.

Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит.

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#температура
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#футболист
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Футболист Гойкович высказал уверенность в том, что «Оренбург» не вылетит
07 декабря 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/Steevy84

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович отметил, что клуб заслуживает находиться выше в турнирной таблице, а также высказал уверенность в том, что команда не вылетит.
Он подчеркнул, что все игроки в команде работают над тем, чтобы остаться и улучшить свои результаты.

«В прошлом сезоне дела у нас шли чуть лучше. И у меня лично, и у команды в этом сезоне амбиции были выше, чем место, которое мы сейчас занимаем. Конечно, мы не можем быть довольны собой и местом в турнирной таблице. Мы можем и должны быть лучше. Просто не получилось. Надо набрать максимум очков в оставшейся игре и потом анализировать, что не получилось и решить эти проблемы», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Гойкович.

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#футбол
#клуб
#команда
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Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту
07 декабря 2023, 15:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Золотую и серебряную медали завоевали подмосковные спортсмены на II этапе Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап Кубка России по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин проходил с 4 по 5 декабря 2023 года на ГК «Салма» в городе Полярные Зори Мурманской области.

Начало Кубка России состоялось 30 ноября в Кировске. Всего в соревнованиях принимают участие 250 спортсменов со всей страны. В рамках турнира пройдет около 76 стартов в 12 городах России.

По итогам второго этапа горнолыжник Александр Хорошилов из Московской области стал победителем в дисциплине «слалом». На второй ступени пьедестала расположил я подмосковный спортсмен Семен Ефимов, уступив лишь на 0.46 секунды. Бронзовым призером стал представитель Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что Александр Хорошилов также завоевал золото на первом этапе Кубка России.

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#кубок россии
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Подмосковная спортсменка Егорян выиграла всероссийский турнир по фехтованию
07 декабря 2023, 15:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная саблистка Егорян стала победителем всероссийского турнира по фехтованию. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях прошли в Нижнем Новгороде со 2 и 3 декабря. 

В турнире участвовали олимпийские чемпионки, чемпионки России, Европы и мира Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая и двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Камиль Ибрагимов. Нижегородскую область представят мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, мастера спорта России Артем Султанов, Антон Георгиевский, Алена Лисина.

По  тогам двух дней соревнований Яна Егорян из Подмосковья стала обладательницей золотой медали в женском личном разделе фехтования на саблях. На втором и третьем месте расположились представительницы Новосибирской и Нижегородской областей.

Стоит отметить, что Яна на соревнованиях представляла Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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Подмосковная шахматистка Лысенко стала призёром двух подряд всероссийских турниров
07 декабря 2023, 15:37

Фото: Минспорт МО

Представительница Московской области Маргарита Лысенко завоевала награды двух подряд всероссийских турниров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первый престижный турнир – финал «Рапид Гран-При России» – проходил в Ханты-Мансийске. В нём участвовали 14 спортсменок, отобравшихся в финал через многочисленные этапы. Состязания проводили по круговой системе. Лысенко набрала восемь очков и стала серебряным призёром.
 
На следующий день представительница Фрязина заняла третью ступень пьедестала в финале «Блиц Гран-При России». Маргарита на протяжении всего турнира шла в лидерах. В итоге с результатом 8,5 очков она поделила 1-3 места с другими участницами, но по дополнительным показателям стала третьей.

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