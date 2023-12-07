В подмосковных парках открыли более 50 лыжных трасс из запланированных 166

Фото: Минблаго МО
В парках Московской области уже открыли 52 лыжные трассы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Общая протяжённость всех трасс составляет 173,4 км. Длина 13 из этих трасс превышает 5 км. Так, в парке имени Ларисы Лазутиной проложена трасса длиной 17,5 км, в Кузьминском лесопарке – 5,3 км. Также в парках региона работают 27 малых лыжных трасс», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.По данным министерства, 10 трасс проложено в лесопарках.
Читайте также:
166 лыжных трассы будут работать зимой на территории Подмосковья
МосОблПарк запустил Новогодний календарь заданий
Московская область впервые признана самым спортивным регионом России
Лора Луганская