В России стартовал приём заявок на участие в Международной премии РБ-2024

Фото: istockphoto.com/Artyom Kozhemyakin
В России начался приём заявок на участие в Международной премии РБ-2024 в области спорта и букмекерства.
Отмечается, что в премии могут участвовать компании и бизнес-модели, способствующие развитию беттинг-индустрии. При этом, лучшие проекты попадут в лонг-лист по итогам голосования и будут опубликованы на сайте Премии в конце декабря.
Как уточняет «РБ Спорт», голосование за участников премии проходит в два этапа: сначала любой желающий сможет поддержать номинанта, а затем по результатам первого этапа сформируется шорт-лист, из которого экспертное жюри определит победителя.
Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в апреле следующего года.
Сообщается, что на сегодняшний день на участие в премии подано более 100 заявок.
Читайте также:
Открыт прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту»
В Мытищах прошёл турнир по греко-римской борьбе
Юные самбисты Жуковского взяли медали на турнире «Легенды самбо. Начало»
Как уточняет «РБ Спорт», голосование за участников премии проходит в два этапа: сначала любой желающий сможет поддержать номинанта, а затем по результатам первого этапа сформируется шорт-лист, из которого экспертное жюри определит победителя.
Сообщается, что на сегодняшний день на участие в премии подано более 100 заявок.
Читайте также:
Открыт прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту»
В Мытищах прошёл турнир по греко-римской борьбе
Юные самбисты Жуковского взяли медали на турнире «Легенды самбо. Начало»
Мелисса Тимофеева