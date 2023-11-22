В Серпухове прошло награждение победителей мотосоревнований по итогам сезона

Фото: Валерий Гореловский
В Серпухове состоялась церемония награждения победителей соревнований Федерации мотоциклетного спорта России по итогам сезона. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Торжественное награждение прошло в Event-пространстве «Atmosphere Moscow».
За вклад в развитие мотоциклетного спорта России был награжден тренер по мотокроссу спортивной школы «Зубрёнок» Дмитрий Семенков.
За прошедший сезон тренер провел 12 соревнований и вывел их на новый уровень организации. Это помогло привлечь в гонке на острове «Русский» 340 спортсменов.
Кроме этого, он отметил, что в планах у серпуховской команды «Красные Крылья» на этот год, поучаствовать в международных соревнованиях по мотокроссу «Кубок содружества».
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За вклад в развитие мотоциклетного спорта России был награжден тренер по мотокроссу спортивной школы «Зубрёнок» Дмитрий Семенков.
«Так получилось, что на финальных соревнованиях сезона на острове «Русский» в Серпухове собралось рекордное количество участников. Гонка собрала много положительных отзывов от спортсменов, вступивших в Федерацию мотоциклетного спорта, и очень приятно, что Федерация приняла такое решение, выделив нас среди лучших организаторов России» — поделился награждение Дмитрий Семенков.
За прошедший сезон тренер провел 12 соревнований и вывел их на новый уровень организации. Это помогло привлечь в гонке на острове «Русский» 340 спортсменов.
Кроме этого, он отметил, что в планах у серпуховской команды «Красные Крылья» на этот год, поучаствовать в международных соревнованиях по мотокроссу «Кубок содружества».
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Мира Полтева