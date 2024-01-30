В теннисном турнире в Красногорске принимают участие более 90 юных спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Соревнования в рамках Зимнего кубка Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовали в Красногорске, в них принимают участие более 90 теннисистов младше 19 лет из 22-х российских регионов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победители соревнований в дальнейшем будут представлять нашу страну на международной арене в личном и командном зачете», — отметил гендиректор академии, член правления Федерации тенниса России, вице-президент Федерации тенниса Подмосковья Андрей Бабаев.Он также сообщил, что Кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева будет проводиться в три этапа: за зимним последуют летний и осенний. Ожидается, что участниками соревнований станут не только россияне, но и представители дружественных стран.
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