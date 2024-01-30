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В теннисном турнире в Красногорске принимают участие более 90 юных спортсменов

В Красногорске стартовал Зимний кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева
30 января 2024, 11:11
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Соревнования в рамках Зимнего кубка Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовали в Красногорске, в них принимают участие более 90 теннисистов младше 19 лет из 22-х российских регионов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Победители соревнований в дальнейшем будут представлять нашу страну на международной арене в личном и командном зачете», — отметил гендиректор академии, член правления Федерации тенниса России, вице-президент Федерации тенниса Подмосковья Андрей Бабаев.
Он также сообщил, что Кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева будет проводиться в три этапа: за зимним последуют летний и осенний. Ожидается, что участниками соревнований станут не только россияне, но и представители дружественных стран.

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#теннис
#красногорск
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В соревнованиях «Трудовая лыжня» в Подмосковье приняли участие более 300 человек
30 января 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 300 любителей спорта приняли участие в гонках «Трудовая лыжня», которые провели на базе спортшколы олимпийского резерва «Истина» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир, организованный министерством труда и соцзащиты РФ, был посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Участникам пожелал удачи глава министерства Антон Котяков.

«Благодарю всех, кто выходит сегодня на старт, желаю сплоченной командной работы, спортивного азарта, ярких эмоций и честной борьбы», — сказал Котяков в видеообращении к лыжникам.
Соревнования проводились в индивидуальном спринте на 100 метров, а также в командной эстафете. Участниками стали 47 команд от различных министерств, ведомств, госкорпораций и пр.

В спринте золото завоевали представители команды Минспорта Подмосковья: лучшей среди женщин стала Алена Межевых, среди мужчин — Артемий Голубцов. В командной эстафете верхнюю ступень пьедестала заняли лыжники Московского технического университета связи и информатики.

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#спорт
#лыжи
#истра
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Тарасова назвала решение о дисквалификации Валиевой чудовищным
29 января 2024, 18:25

Фото: istockphoto.com/proBAKSTER

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала незаслуженным и чудовищным решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) о дисквалификации на 4 года российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Это абсолютно чудовищное решение! Просто невозможно себе такое представить! Как можно так относиться к ребёнку? Это немыслимая жестокость! Пусть будут прокляты те, кто это сделал! И пусть у Камилы все будет хорошо, она невероятно талантливая девочка! Она не заслужила всего этого», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Валиевой.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Такое решение было принято из-за допинга.

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#суд
#спорт
#фигурное катание
#мнение
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Фехтовальщицы из Подмосковья завоевали три медали на всероссийских соревнованиях
29 января 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали выиграли спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию в рамках серии Гран-При, сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры региона.
«В дисциплине «шпага» золото завоевала представительница Подмосковья Татьяна Андрюшина. Бронза в этой же дисциплине досталась ещё одно подмосковной спортсменке — Татьяне Гудковой», — говорится в сообщении.
Третью медаль, тоже бронзовую, выиграла Анна Соловьёва в дисциплине «рапира».

Соревнования проводились в столичном спорткомплексе «Чкалов Арена».

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#фехтование
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Агент Талаев заявил об отличной адаптации Чистякова в «Сочи»
29 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/efks

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что адаптация спортсмена Дмитрия Чистякова в «Сочи» проходит хорошо.
«У Дмитрия всё отлично, он привыкает к новой команде, вливается в коллектив», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» агент Андрей Талаев.

При этом, отмечается, что аренда защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в команде «Сочи» продлиться до конца сезона.

Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что футболист Игорь Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе начале февраля. Напоминаем, что у защитника ЦСКА Игоря Дивеева была операция на голеностопном суставе, после которой он уже практически восстановился.

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#спорт
#аренда
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Агент Ерёмин сообщил о сроках восстановления Дивеева
29 января 2024, 17:14

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Футбольный агент Олег Еремин заявил, что футболист Игорь Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе начале февраля.
«Всё по плану, насколько я знаю. По графику он должен вернуться в общую группу в начале февраля», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Еремин.

У защитника ЦСКА Игоря Дивеева была операция на голеностопном суставе, после которой он уже практически восстановился.

До этого стало известно о том, что бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение о том, что в товарищеских матчах сборная России не действовала на пределе, а также не демонстрировала стабильности в игре. Кроме этого, по его мнению, в игре прослеживалась некоторая недооценка сил соперника.

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#спорт
#сборная россии
#футболист
#спортсмены
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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву
29 января 2024, 17:08

Фото: iStock/proBAKSTER

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу CAS.
Сообщается, что спортсменку решили дисквалифицировать из-за допинга. 25 декабря 2021 года в пробе, взятой у Валиевой, было найдено некое вещество, оказавшееся запрещённым допингом.

В результате, по словам представителей CAS, Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года (с 25 декабря 2021 года), а сборную России лишат командного золота на Олимпиаде-2022. При этом, отмечается, что это решение должен подтвердить Международный олимпийский комитет (МОК).

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Умер 41-летний футболист Техада
29 января 2024, 16:37

Фото: iStock/trofimich

Лучший бомбардир в истории сборной Панамы и участник Чемпионата Мира 2018 года Луис Техада скончался в 41 год.
ESPN пишет, что бывший форвард сборной Панамы умер из-за сердечного приступа во время матча в любительской лиге в Панаме. Техада потерял сознание в ходе матча. Его госпитализировали, в больнице он скончался.

Техада – лучший бомбардир в истории сборной Панамы. Он забил 43 мяча в 107 матчах за панамскую команду. Нападающий помог сборной в первый раз выйти в финальную часть ЧМ.

В 2018 году Луис Техада участвовал в двух матчах группового этапа ЧМ-2018, проходившего в России. Сборная Панамы в тот год заняла последнее место в группе с Тунисом, Англией и Бельгией. В активе Техады две бронзовые и серебряная медали Кубка КОНКАКАФ.

Техада играл в панамской, американской лигах, ОАЭ, Перу, Мексики, а также Колумбии. Спортивную карьеру решил завершить в 2022 году в панамском клубе «Потрос-дель-Эсте».

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На первенстве России по синхронному плаванию подмосковные спортсменки завоевали 5 медалей
29 января 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные синхронисты стали призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Москве с 22 по 28 января прошло Первенство России по синхронному плаванию.

По итогам соревнований Московская область завоевала в общей сложности пять медалей турнира.

«В произвольной программе групповых соревнований сборная Московской области заняла второе место, набрав 314,6 баллов. Обладателями серебряной награды стали: Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова, Валерия Плеханова, Екатерина Романова и Снежана Дамберг», — поделились в министерстве.

Также серебро подмосковные в групповой акробатической программе завоевали Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова и Снежана Дамберг. В дисциплине «соло, техническая программа» обладателем стала Лаура Абдуллаева.

Кроме этого, Кирилл Крыков и Вероника Сметанина выиграли серебро и бронзу в произвольной и технической программе смешанных пар.

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#подмосковье
#синхронное плавание
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#награды
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#бронза
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В Московской области прошло юношеское первенство по пожарно-спасательному спорту
29 января 2024, 14:10

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» были задействованы в судействе юношеского первенства по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Соревнования среди юношей и девушек проходили 27 января в в городском округе Павловский Посад.

«В традиционном юношеском турнире, который проводится дважды в году — зимой и летом — принимали участие школьники из Подмосковья, Москвы, Ярославской и Рязанской областей. Соревнования проводились в двух видах: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окна 2 и 3 этажей учебной башни. Всего в открытом зимнем первенстве Московской области по пожарно-спасательному спорту на призы МОО ВДПО приняли участие более 70 человек», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что участников соревнований оценивали опытные работники учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас».

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#мособлпожспас
#соревнования
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