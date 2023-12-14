Путин предрёк разрушение олимпийского движения

Фото: РИА Новости/ Михаил Терещенко
Проведение олимпиад может прекратиться, поскольку международные спортивные чиновники слишком зависимы от спонсоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время чиновники заинтересованы в получении прибыли, в результате чего пропадают истинные функции проведения олимпиад.
Это может привести к тому, что проведение таких международных спортивных мероприятий может сойти на нет.
Кроме того, Путин подчеркнул, что спорт находится вне политики, он необходим для сплочения людей из разных стран, поэтому необходимо сохранять его истинные функции.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Это может привести к тому, что проведение таких международных спортивных мероприятий может сойти на нет.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова