«Витязь» одержал пятую победу в последних шести матчах КХЛ

Фото: ХК «Витязь»
ХК «Витязь» обыграл на выезде «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в «Ледовом дворце» в Череповце завершилась с результатом 5:3. Это пятая победа подмосковной команды в последних шести встречах КХЛ.
Гости выигрывали со счётом 2:0 уже к 13-й минуте встречи – отличились Владислав Цицюра и Иван Савчик. Череповецкий клуб благодаря голам Ивана Подшивалова и Никиты Коростелёва восстановил равновесие, но во втором периоде Скотт Уилсон вновь вывел «Витязь» вперёд. В заключительной двадцатиминутке Кирилл Пилипенко сравнял счёт, однако в оставшееся время гости забили ещё дважды. Шайбы в свой актив записали Иван Ежов и Александр Дарьин.
Команды уже встречались в субботу. Тогда «Северсталь» победила – 6:2.
По итогам воскресной встречи «Витязь» идёт на 10-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 28 очков.
Следующий матч регулярки «богатыри» проведут с казанским «Ак Барсом» 25 ноября.
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Команды уже встречались в субботу. Тогда «Северсталь» победила – 6:2.
Следующий матч регулярки «богатыри» проведут с казанским «Ак Барсом» 25 ноября.
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Лора Луганская