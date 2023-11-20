«Витязь» одержал пятую победу в последних шести матчах КХЛ

В Серпухове в этом году после реконструкции откроют стадион «Спартак», которому более 100 лет. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва со спортсменами, родителями и тренерами будущих чемпионов, которые ждут открытия объекта.