Спортсмены из Пушкинского отправились за Полярный круг

Фото: администрация городского округа Пушкинский
Спортсмены из городского округа Пушкинского отправились за Полярный круг. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«В спорте такие сборы называются “вкаткой” или “вкатыванием”. Цикл тренировок, чтобы подготовить организм лыжника к новой нагрузке. Длится он, как правило, 7-14 дней», — объяснили в администрации.Читайте также:
Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград
В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»
Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках
Екатерина Шмакова