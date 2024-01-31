Вратарь Дасаев: «Хорошо, что сыграем с Сербией»

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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев выразил интерес к товарищескому матчу сборной России с Сербией.
«Стоило провести матч с Сербией не в Москве, а в другом регионе страны? Всё зависит от решения РФС и руководства национальной команды. Хорошо, что сыграем с Сербией. Будет интересно посмотреть на российских футболистов на уровне такой сборной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Дасаев.
Ранее «Крылья Советов» сообщили о том, что создают вторую команду. Сообщалось, что вторая команда нужна для создания целостной системы подготовки футболистов от отбора в академию до участия в профессиональных соревнованиях. Команда получит название «Крылья Советов-2» и будет участвовать в соревнованиях ФНЛ-Б уже с этого сезона.
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