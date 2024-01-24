Тренер Кобелев: «Руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки»

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Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о том, что руководителям клубов российского футбола необходимо заниматься развитием спорта непрерывно и постоянно.
«Думаю, руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки. Если он много времени уделяет другой своей деятельности и не успевает развивать футбол, тогда надо что-то бросать, выбирать», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.
Он добавил, что нельзя доверять управление спортом людям, которые в нём ничего не понимают.
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