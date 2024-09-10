WADA не будет оспаривать оправдание попавшегося на допинге теннисиста Синнера

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Всемирное антидопинговое агентство решило не подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение относительно уличённого в допинге итальянского теннисиста Янника Синнера. Таким образом, спортсмен полностью оправдан.
Ранее специальный орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) не нашёл никакой вины или халатности в действиях итальянца, напоминает газета Corriere della Sera. Теперь 23-летняя первая ракетка мира должен считаться невиновным в употреблении допинга, хотя у большинства любителей тенниса да и просто здравомыслящих людей это вызывает большие сомнения.
Синнер в марте 2024 года сдал две положительные пробы на клостебол — запрещённый анаболический стероид, который способствует стимуляции синтеза белка в организме. Теннисист объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от массажиста, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. В ITIA приняли эти объяснения и не стали настаивать на дисквалификации игрока, однако лишили его рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире в Индиан-Уэллсе.
Именно факт такого половинчатого наказания вызывает недоумение у публики и журналистов. Либо спортсмен полностью чист, но тогда за что у него отбирают очки и призовые? Либо он виноват, но в этом случае почему его не дисквалифицируют? Впрочем, после объяснений попавшихся на употреблении допинга спортсменов тем, что запрещённые вещества попали к ним в организм в результате поцелуев, случайного секса или игр с собакой, кстати, спокойно принятых WADA, версия со спреем уже не кажется абсолютно дикой.
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Синнер в марте 2024 года сдал две положительные пробы на клостебол — запрещённый анаболический стероид, который способствует стимуляции синтеза белка в организме. Теннисист объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от массажиста, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. В ITIA приняли эти объяснения и не стали настаивать на дисквалификации игрока, однако лишили его рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире в Индиан-Уэллсе.
Именно факт такого половинчатого наказания вызывает недоумение у публики и журналистов. Либо спортсмен полностью чист, но тогда за что у него отбирают очки и призовые? Либо он виноват, но в этом случае почему его не дисквалифицируют? Впрочем, после объяснений попавшихся на употреблении допинга спортсменов тем, что запрещённые вещества попали к ним в организм в результате поцелуев, случайного секса или игр с собакой, кстати, спокойно принятых WADA, версия со спреем уже не кажется абсолютно дикой.
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Александр Бойцов