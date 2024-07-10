Российский теннисист Медведев одержал победу над первой ракеткой мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Первая ракетка России Даниил Медведев впервые выиграл два матча а центральном корте Уимблдонского теннисного турнира.
Во вторник состоялась игра, по итогам которой Медведев одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра, продолжавшаяся четыре часа, завершилась со счётом 6:7. В ходе встречи Синнер покидал площадку в сопровождении врачей.
Медведев поделился, что впервые выиграл два матча на центральном корте Уимблдона. По его словам, Синнера победить нелегко. Однако в какой-то момент его соперник почувствовал себя плохо. Как рассказал позднее Синнер, у него с утра было головокружение, которое продолжалось и во время матча. Однако, несмотря на уговоры врачей, он не решился пропустить четвертьфинал турнира Большого шлема.
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