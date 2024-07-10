Российский теннисист Медведев одержал победу над первой ракеткой мира

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о своем намерении получить независимость от Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (IIHF). Соответствующее письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований лига уже отправила в ФХР. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.