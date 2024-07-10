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Российский теннисист Медведев одержал победу над первой ракеткой мира

Медведев вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв первую ракетку мира Синнера
10 июля 2024, 00:51
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России Даниил Медведев впервые выиграл два матча а центральном корте Уимблдонского теннисного турнира.


Во вторник состоялась игра, по итогам которой Медведев одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра, продолжавшаяся четыре часа, завершилась со счётом 6:7. В ходе встречи Синнер покидал площадку в сопровождении врачей.

Медведев поделился, что впервые выиграл два матча на центральном корте Уимблдона. По его словам, Синнера победить нелегко. Однако в какой-то момент его соперник почувствовал себя плохо. Как рассказал позднее Синнер, у него с утра было головокружение, которое продолжалось и во время матча. Однако, несмотря на уговоры врачей, он не решился пропустить четвертьфинал турнира Большого шлема.

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#россия
#спорт
#победа
Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Сборная Испании по футболу обыграла Францию и вышла в финал чемпионата Европы
10 июля 2024, 01:15

Фото: iStock/Rost-9D

Сборная Испании одержала победу над командой Франции, став первым финалистом чемпионата Европы по футболу.
Отмечается, что встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:1. В испанской команде отличились Ламин Ямаль (21-я минута) и Дани Ольмо (25-я минута). У французов отличился Рандаль Коло-Муани (9-я минута).

Сборная Испании в пятый раз попадает в финал чемпионата Европы. До этого она трижды становилась победителем турнира (1964, 2008 и 2012), а в 1984 году проиграла команде Франции со счётом 0:2.

Наибольшее число финалов на чемпионатах Европы набрала сборная Германии, она шесть раз доходила до завершающего матча. Последний раз до финала они доходили в 2008 году.

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#футбол
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Экипажи команды «Подмосковье» дважды поднялись на подиум ралли «Шёлковый путь»
09 июля 2024, 21:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Подмосковье» стала призёром в двух зачётах третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Он проходил в Республике Алтай в рамках международного ралли «Шёлковый путь», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Оба подмосковных экипажа справились со сложным маршрутом, состоявшего из гравийных трасс, каменистых отрезков и спецучастков в предгорье. В отдельных местах высота превышала 2 тыс. м над уровнем моря.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В зачёте «Рейд Спорт» экипаж Константина Иванова и Александра Горькова завоевал второе место, уступив 6 минут лидеру.
«Последний спецучасток был очень быстрый и рискованный –слишком много острых камней и скал. Нам повезло, что обошлось без проколов. По навигации у нас тоже никаких проблем не было, хотя в каждый день возникали технические сложности. Это создаёт немного нервную атмосферу. Но в целом мы довольны результатом», – рассказал по итогам финального этапа гонки Иванов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Экипаж Антона Мельникова и Антона Николаева стал вторым в категории серийных внедорожников Т2.
«Чуть-чуть погорели, сломали амортизатор, бревно поймали, но ни мотор, ни коробка не вызвали никаких проблем – всё идеально. Даже на тяжёлых высокогорных участках мотор работал идеально», – отметил на финише этапа Николаев.
После третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам команда «Подмосковье» сравнялась по очкам с Gaz Raid Sport. Однако за счёт созданного на предыдущих этапах запаса она продолжает лидировать в командном зачёте.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чемпионат продолжится 23-25 августа гонкой «Князь Владимир» в городе Юрьев-Польский Владимирской области.

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#спорт
#автомобили
#гонка
#подмосковье
#московская область
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КХЛ объявила о намерении стать независимой от Федерации хоккея России и IIHF
09 июля 2024, 19:26

Фото: iStock/JohnAlexandr

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о своем намерении получить независимость от Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (IIHF). Соответствующее письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований лига уже отправила в ФХР. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лига намерена остаться в системе российского хоккея, но взаимодействовать будет напрямую с Минспорта.

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского», – говорится в заявлении.
Отмечается, что независимость от хоккейных федераций позволит лиге сконцентрироваться на собственных целях и задачах, а когда сборная Россия вернется на международные старты, КХЛ будет отправлять лучших игроков ее клубов на Олимпийские игры и чемпионаты мира под эгидой ИИХФ.

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#россия
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Пименов усомнился в долгом отстранении России от международных турниров
09 июля 2024, 18:16

Фото: iStock/Pixfly

Бывший российский футболист Руслан Пименов заявил, что Россия будет постепенно возвращаться на международные турниры через юношеские турниры.
По его мнению, наша страна не будет долго отстранена от международных соревнований.

«Не думаю, что все надолго затянется. Будем постепенно возвращаться, сначала через юношеские турниры. А вот это время надо использовать для того, чтобы обратить внимание на массовый футбол. И ситуация меняется в лучшую сторону. Я думал, что в регионах все рвутся в Москву, но вижу обратную картину», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пименов.

Ранее комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил уверенность в победе Англии на Евро-2024.

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#спорт
#футбол
#россия
#турнир
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Непомнящий призвал не сравнивать Соболева и Дзюбу
09 июля 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий, комментируя возможный переход футболиста Александра Соболева в «Зенит», призвал не сравнивать спортсмена с форвардом Артёмом Дзюбой.
«Не нужно сравнивать Соболева и Дзюбу — у каждого своя дорога. В «Зенит» переходят многие игроки, потому что хотят выигрывать трофеи и быть среди лучших. Сейчас лучший клуб — «Зенит». Поэтому желание Соболева туда перейти понятно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Напомним, Александр Соболев в розыгрыше Мир РПЛ-2023/2024 принял участие в 28 матчах за команду «Спартак», в то время как Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 гг. В настоящий момент спортсмен находится в статусе свободного агента.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.

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Стал известен размер спонсорских вложений букмекеров в российский футбол
Спонсорские вложения составили более 10 млрд рублей
09 июля 2024, 17:30

Фото: iStock/Willard

Беттинг-компании сделали спонсорские вложения в российский футбол, которые превысили 10 млрд рублей.
Как пишет Metaratings.ru, в прошлом сезоне 16 клубов РПЛ получили примерно 2,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» и Metaratings.ru заключили соглашение об информационном партнёрстве. А до этого замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.

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Агент Алиск объяснил выбор Боржесом «Ференцварош»
09 июля 2024, 17:14

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы экс-полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что футболист выбрал «Ференцварош» из-за амбиций клуба.
«Кади провёл хорошее время в «Краснодаре». Он благодарен клубу и болельщикам, что тепло его приняли. В ответ Кади всегда выкладывался на 100% на поле. Мы вели переговоры с несколькими клубами, в том числе и с «Карабахом», но выбрали «Ференцварош», потому что это амбициозной клуб, регулярно выступающий в еврокубках. Кади готов принять новый вызов», — поделился в беседе с Metaratings.ru Алиск.

Напомним, Кади Боржес выступал за «Краснодар» с 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.

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#спортсмен
#футбол
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На старт полумарафона «Сергиевым путём» выйдут 1,9 тыс. спортсменов
09 июля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

1,9 тыс. человек, как ожидается, примут участие в полумарафоне «Сергиевым путём, который состоится в Сергиевом Посаде 13 июля. Такими прогнозами поделились в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее сообщалось, что участники пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят главные достопримечательности, а после забега смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского.

Гостей будут рады видеть также в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».

Стартово-финишный городок будет расположен на Красногорской площади. В связи с проведением забега с 7 до 16 часов будет ограничено движение транспорта на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до ул. Ильинской, на улице Шлякова от ул. Пионерская до проспекта Красной Армии, на улице Сергиевской, улице Карла Маркса, бульваре Кузнецова, Зелёном переулке от улицы 1-ой Ударной Армии до проспекта Красной Армии, а также в Воскресенском проезде.

Также во время проведения полумарафона на некоторых улицах запретят парковку автотранспорта.

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#сергиев посад
#полумарафон
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные студентки завоевали медали первенства Европы по спортивной борьбе
09 июля 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Золотую и бронзовую медали завоевали студентки факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Алина Шевченко и Маргарита Салназарян на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Золотую медаль выиграла Алина Шевченко, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов. А Маргарита Салназарян поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.
В региональном министерстве поздравили студенток с заслуженными наградами и пожелали дальнейших побед.

Первенство Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года проводилось в городе Нови-Сад в Сербии.

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#минобразования мо
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#московская область
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