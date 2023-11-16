Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград

Фото: администрация городского округа Пушкинский
Юные гимнастки из городского округа Пушкинский взяли золото, серебро и бронзу на турнире «Очарование осени». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отметим, что призёры занимаются под руководством Екатерины Андрющенко. В администрации городского округа Пушкинский пожелали спортсменкам здоровья, вдохновения и дальнейших побед в турнирах.
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