Юный каширский спортсмен Задорожный стал призёром турнира по быстрым шахматам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Михаил Задорожный из Каширы занял второе место на детском турнире по быстрым шахматам «Новогодний РАПИД», состоявшемся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире, который прошёл на площадке ТЦ «Ритейл Парк», приняли участие 16 спортсменов. Муниципалитет представили воспитанники секции «Шахматы» спортшколы «Кашира» под руководством тренера Сергея Конотопа. С результатом пять очков из семи возможных второе место занял Михаил Задорожный», – говорится в сообщении.
Как напомнили в администрации, быстрые шахматы или рапид – одна из самых популярных разновидностей древней игры. Это формат партий с укороченным временным лимитом. Такие игры весьма популярны среди новичков и зрителей, так как проходят динамичнее и ярче, чем партии в классические шахматы. Партия в рапиде длится больше 10 минут, но меньше часа.
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