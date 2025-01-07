Рождественский фестиваль по шахматам среди школьников прошел в Серпухове

Фото: администрация г.о. Серпухов
XX Открытый Рождественский фестиваль по шахматам состоялся в подмосковном Серпухове, проинформировали в администрации городского округа.
За звание чемпионов в интеллектуальном поединке поборолись 65 человек в четырех возрастных категориях. Участники получили призы от местного отделения «Единой России».
К слову, в Казани прошел этап детского Кубка России по шахматам, где юная шахматистка из Серпухова София Гаер стала звездой турнира. Всего участвовало 472 человека из 27 регионов страны.
Перед этим сообщалось о ледовом гала-шоу Ильи Авербуха в Подмосковье.
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«У нас давние шахматные традиции, и не сомневаюсь, что в округе вырастет еще не одно поколение чемпионов», — сказал глава городского округа Сергей Никитенко.
К слову, в Казани прошел этап детского Кубка России по шахматам, где юная шахматистка из Серпухова София Гаер стала звездой турнира. Всего участвовало 472 человека из 27 регионов страны.
Перед этим сообщалось о ледовом гала-шоу Ильи Авербуха в Подмосковье.
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Никита Кротов