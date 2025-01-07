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Рождественский фестиваль по шахматам среди школьников прошел в Серпухове

Фото: администрация г.о. Серпухов

Фото: администрация г.о. Серпухов

XX Открытый Рождественский фестиваль по шахматам состоялся в подмосковном Серпухове, проинформировали в администрации городского округа.
За звание чемпионов в интеллектуальном поединке поборолись 65 человек в четырех возрастных категориях. Участники получили призы от местного отделения «Единой России».

«У нас давние шахматные традиции, и не сомневаюсь, что в округе вырастет еще не одно поколение чемпионов», — сказал глава городского округа Сергей Никитенко.


К слову, в Казани прошел этап детского Кубка России по шахматам, где юная шахматистка из Серпухова София Гаер стала звездой турнира. Всего участвовало 472 человека из 27 регионов страны.

Перед этим сообщалось о ледовом гала-шоу Ильи Авербуха в Подмосковье.

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Лионель Месси не явился в Белый дом на вручение медали Свободы от Байдена
05 января 2025, 14:13

Лионель Месси (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Футболист американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не явился в Белый дом на торжественную церемонию вручения Президентской медали Свободы, которой спортсмена наградил действующий глава США Джозеф Байден.
Награждение состоялось в субботу, 4 января, сообщает издание The USA Today. Футболист объяснил своё отсутствие на церемонии напряжённым графиком и взятым на себя ранее обязательствами, которые он не может нарушить. Месси направил в Белый дом письмо, в котором объяснил причины, помешавшие ему получить медаль из рук Байдена пообещал забрать награду позже. Так же он сообщил, что польщён оказанной ему честью.

Кроме футболиста, Байден наградил медалью Свободы политика Хиллари Клинтон, модельера Ральфа Лорена, редактора журнала мод Анну Винтур, бывшего баскетболиста Мэджика Джонсона, актера Дензела Вашингтона и миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Месси награждён за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

Лионель Месси является самым титулованным игроком в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев, завоёванных с клубными командами и сборной Аргентины.

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#дом
#политика
#медаль
#фонд
#байден
#футболист
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«Бездельники»: Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Макгрегор назвал дагестанских бойцов бездельниками и предателями
05 января 2025, 12:22

Фото: iStock/maria zheleznova

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова и других дагестанских бойцов. Соответствующий пост Макгрегор опубликовал в своих соцсетях, но после удалил публикацию.
Он написал, что дагестанские бойцы не заслуживают ничего, поскольку они являются бездельниками и предателями, без артистичности, креативности и арсенала. В заключение боец подчеркнул, что ему стыдно за них.

При этом напомним, что ранее Нурмагомедов заявлял, что в Ирландии, на родине Макгрегора, сейчас практически не осталось бойцов высокого уровня. После он пригласил иностранного бойца в Дагестан, чтобы увидеть настоящие бои и «все поймете».

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#приговор
#дагестан
#обвинение
#спорт
#конфликт
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Теннисист Бублик не жалеет о смене гражданства, но жить хочет в Петербурге
04 января 2025, 16:19

Фото: istockphoto/luckyraccoon

Бывший российский теннисист Александр Бублик, представляющий ныне Казахстан, заявил, что не жалеет о смене гражданства. Однако после завершения спортивной карьеры он намерен вернуться жить в Санкт-Петербург.
Об этом сам спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ». Бублик родился в Ленинградской области и до 2016 года выступал за Россию, однако затем стал представлять на турнирах Казахстан.

«Не жалею о смене гражданства, но после завершения карьеры буду жить в Петербурге. Я русский человек, меня тянет сюда», — сказал теннисист.

По словам Бублика, Казахстан поддержал его в тот момент, когда он нуждался в помощи. Поэтому он всегда будет выступать за эту страну, чтобы отблагодарить её, федерацию тенниса и болельщиков. Спортсмен также добавил, что пока не думал, будет ли возвращать себе российское гражданство, когда вернётся в Санкт-Петербург. Иметь двойное гражданство в Казахстане запрещено.

В заключение Бублик сказал, что очень ждёт возвращения в график международных турниров АТР «Кубка Кремля» и St Petersburg Open, которые дали настоящий толчок его карьере.

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#спортсмен
#петербург
#теннис
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Капоэйристы из Химок заняли призовые места на Кубке России
04 января 2025, 11:58

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Капоэйристы из многофункционального социального комплекса «Восход» представили городской округ Химки на Кубке России в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Отмечается, что по итогам индивидуальных выступлений спортсмены заняли первое место в командном зачёте. В общей сложности участники студии капоэйры завоевали золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Золотую медаль вручили Василисе Булгаковой, победившей в зачёте среди девочек 12-13 лет. Серебро завоевали химчане Виктория Боровко и Вячеслав Росс. А бронзовыми призёрами стали Татьяна Стрельцова и Ксения Боровко в возрастной категории 6-7 лет и Илья Лобанов в категории 16-17 лет.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Руководитель студии капоэйры многофункционального социального комплекса «Восход» Алиса Тихонова была удостоена благодарности от Федерации капоэйры России за выдающийся вклад в развитие бразильского единоборства в Подмосковье.

В Химках капоэйрой занимаются порядка 150 местных жителей. Этот вид спорта, пришедший в Россию из Бразилии, сочетает в себе элементы акробатики и боя. Он позволяет развивать быструю реакцию и выносливость.

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#спорт
#спортсмены
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#медали
#победа
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Стало известно, кем был для Исинбаевой ее умерший тренер Трофимов
Исинбаева назвала своего умершего тренера Трофимова вторым отцом
03 января 2025, 15:54

Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов, умерший на 81-м году жизни 3 января, был вторым отцом для своей воспитанницы и олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.
«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом, - Трофимова Евгения Васильевича. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль - это была его заслуга», — гласит пост Исинбаевой.
Она добавила, что Трофимов верил в нее, когда у нее самой не было веры в себя. Исинбаева резюмировала, что тренер подходил к работе с честностью, самоотверженностью, креативом и верой в успех. При этом ему было важно воспитать хорошего человека, а не количество наград.

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#мир
#россия
#спорт
#спортсмены
#елена исинбаева
#новости
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Гендиректор «Пари НН» высказался о Дзюбе
Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пожалел, что Дзюба не перешел в клуб
03 января 2025, 15:05

Фото: istockphoto/FotografieLink

Гендиректор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов жалеет о том, что игрок Артем Дзюба не перешел к нему. Об этом собеседник рассказал порталу «РБ Спорт».
«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», — прокомментировал Мелик-Гусейнов соответствующий вопрос.

Известно, что в начале 2023 года Дзюба был близок к тому, чтобы стать членом «Пари НН». Сейчас нападающий играет за «Акрон» из Тольятти.

Дзюба является четырехкратным чемпионом РФ, а также четырежды завоевывал Суперкубок и прочие награды.

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#мир
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#спорт
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#новости
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Ледовые шоу с олимпийскими чемпионами можно бесплатно посмотреть в Подмосковье
03 января 2025, 13:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Ледовые шоу с участием знаменитых олимпийских чемпионов можно бесплатно посмотреть в Подмосковье. Как стало известно «Радио 1», в них поучаствуют такие звезды отечественного спорта, как: Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Ирина Слуцкая, а также Илья Авербух.
«Мы сделали акцент на доступности, чтобы жители даже самых отдаленных округов могли увидеть выступления. Шоу пройдут в таких городах, как Дубна, Зарайск, Ногинск, Чехов, Можайск, Орехово-Зуево, Волоколамск и других», — поделился деталями глава Минкульта и туризма МО Василий Кузнецов.
Желающие могут насладиться спектаклем «Новогодний самовар», постановкой «Чемпионы», а также ледовым шоу «Двенадцать месяцев». Остальные подробности по ссылке.

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Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году
Андреев пожелал российскому футболу в 2025 году вернуться на международную арену
03 января 2025, 12:37

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший спортивный директор Дмитрий Андреев «Оренбурга» пожелал российским футболистам возвращения на международную арену в наступившем году. Об этом пишет «РБ Спорт», задавая соответствующий вопрос.
«Двигаться вперед, реализовывать задуманное и, конечно же, вернуться на международную арену. Хочется увидеть, на каком мы уровне находимся», — сказал собеседник.

В связи с текущими событиями на Украине клубы, а также сборные России не участвуют в международных турнирах ФИФА и УЕФА. Запад активно вмешивает спорт в политику, запрещая российским спортсменам выступать под собственным флагом.

Перед этим стало известно, что в «Лыжне России-2025» могут принять участие 15 тысяч человек.

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#россия
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Участниками «Лыжни России-2025» в Химках станут 15 тысяч человек
03 января 2025, 11:59

Фото: администрация г.о. Химки

Ежегодная всероссийская «Лыжня России-2025» пройдет 8 февраля в подмосковных Химках на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Как подчеркнули в администрации городского округа, мероприятие привлекло интерес, поучаствовать в нем могут 15 тысяч человек.
«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних соревнований года. Турнир объединяет свыше полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров», — сказано в сообщении.
Также предусмотрен костюмированный забег, где важна творческая составляющая. Спортсмены пройдут чуть больше километра, надев яркие наряды, формат которых выбирают самостоятельно.

Мероприятие проходит при поддержке министерств спорта России и МО.

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