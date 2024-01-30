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Журова назвала предсказуемым решение о дисквалификации Валиевой

30 января 2024, 17:17
Фото: istockphoto.com/DiasPhotography

Фото: istockphoto.com/DiasPhotography

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года было ожидаемым.
«То, что сейчас происходит, было давно предсказано, очевидно. Но теперь вопрос к самой Камиле: готова ли она эти два года, пока будет действовать дисквалификация, сохранять свою спортивную форму, чтобы вернуться на мировую арену. Это у нас в конькобежном спорте ребята до 20 лет считаются юниорами, а вот в фигурном катании в этом возрасте уже заканчивают карьеру», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Журова.

А политический обозреватель Андрей Перла и вовсе высказал мнение о том, что России в связи с таким решением по поводу Валиевой нужно выйти из всех международных организаций.


«Не надо нам отбиваться. Нужно сказать вслух, что «международный спорт» должен пойти тем же маршрутом, что и все остальные созданные на Западе международные организации. А плакать про то, как нас притесняют злые англосаксы в разных комиссиях, — противно и бесполезно», — приводит «Царьград» слова Перлы.
Ранее стало извсетно, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

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#спорт
#мнение
#фигурное катание
#политика
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Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей
30 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/Екатерина Кузнецова

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт посчитала очень странным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.
«Для меня это очень странная история. Как я понимаю, о её допинге было известно заранее — почему тогда пустили ребёнка выступать? Почему не были соблюдены правила о неразглашении? Очень жалко, странно, что решение выносилось так долго и было принято исключительно по просьбам ISU и WADA, мнение нашей стороны не было принято во внимание», — отметила в беседе с Газета.ру Гербольдт.

Она пожелала Камиле сил, удачи и терпения в связи со всей этой ситуацией.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года было ожидаемым.

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#золото
#суд
#спорт
#фигурное катание
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Агент Голяна: «По Москвичёву актуальность несколько снизилась»
30 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, поделился, что интерес клубов к спортсмену несколько снизился.
«Махачкалинское «Динамо» уже отпало неделю назад, потому что они переподписали Волка. По Богдану актуальность несколько снизилась, а с нашей стороны она снизилась до самого низкого уровня, потому что мы хотели отправить Богдана только в клуб, где он будет претендовать на позицию первого номера», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Голяна.

При этом, он отметил, что по поводу футболиста сейчас ведутся переговоры с разными клубами.

Ранее футбольный агент Андрей Талаев заявил, что адаптация спортсмена Дмитрия Чистякова в «Сочи» проходит хорошо.

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#спорт
#клуб
#переговоры
#футбол
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Агент Остоич усомнился в возвращении Йокановича в Россию
30 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Сербский агент Боян Остоич высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию.
«Не думаю, что Йоканович вернется в Россию», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Остоич.

При этом, отмечается, что 55-летний сербский тренер Славиша Йоканович всё ещё остаётся без работы.

Ранее главный тренер футбольной команды «Ливерпуль» объявлял об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Он также добавлял, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем. Кроме того, отмечалось, что тренер был уверен в том, что не будет уволен вне зависимости от результатов команды, поэтому принял решение о самостоятельном уходе.

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#спорт
#тренер
#футбол
#россия
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В соревнованиях по автокроссу в Раменском примут участие 50 гонщиков
30 января 2024, 16:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

50 спортсменов станут участниками соревнований по автокроссу среди взрослых, юниоров и детей, которые проведут в субботу, 3 февраля, на трассе «Игумново Кросс» в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Состоится чемпионат и первенство Москвы и Московской области «Кубок Kramar Motorsport». Соревноваться будут представители Московской области, столицы, Набережных Челнов, Тверской области и Твери, Рязани, Ульяновска, Казани, Краснодара, а также гонщики из Сочи и Ржева», — отмечается в сообщении.
Квалификации начнутся в полдевятого утра. Вход для зрителей свободный. На мероприятии будет работать полевая кухня, кроме того, планируется организовать катания на ватрушках и лошадях.

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#гонки
#раменский городской округ
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У России отобрали олимпийское золото Пекина после дисквалификации Валиевой
30 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto/KinoMasterskaya

Российскую сборную сместили на третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Это произошло после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) вычел из результатов команды России баллы дисквалифицированной Камилы Валиевой.
Все результаты российской фигуристки, показанные на пекинской Олимпиаде, были аннулированы, что привело к изменению итоговых результатов в командном турнире, сообщает сайт спортивной организации. Таким образом, первое место с 65-ю баллами заняла команда США, в чьих интересах у России и отобрали золотые медали, на втором месте расположилась сборная Японии, у которой было 63 балла. Россияне, у которых после вычета зачётных очков Валиевой осталось 54 балла, стали третьими.

В Кремле осудили решения Спортивного арбитражного суда, дисквалифицировавшего Валиеву, и ISU, лишившего сборную России олимпийского золота, назвав их крайне политизированными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для всех россиян члены сборной по фигурному катанию навсегда останутся чемпионами.

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#спорт
#сша
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#олимпиада
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Международный турнир по большому теннису проводят в Московской области
30 января 2024, 13:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье проходит международный турнир по большому теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовал 27 января.

«Сегодня здесь собраны лучшие игроки России до 19 лет и моложе – для участия необходимо иметь второй взрослый разряд.Федерация тенниса России в лице Шамиля Тарпищева обеспечивает своих воспитанников всем необходимым: бесплатным проживанием в отеле, питанием и другим. Всего в Красногорске будет проводиться три этапа Кубка – зимний, летний и осенний с участием спортсменов из дружественных стран», – поделился вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.

Стоит отметить, что в общей сложности на соревнования приехали свыше 90 спортсменов из 22 регионов России и дружественных стран. Подведение итогов и награждение участников пройдет в последний день соревнований — 3 февраля.

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#президент
#соревнования
#победители
#подмосковье
#теннис
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В Госдуме заявили, что Россию можно победить только допинг-скандалами
Депутат Госдумы Хамитов: Россию можно победить только допинг-скандалами
30 января 2024, 12:51

Фото: istock / Oleg Elkov

Российских спортсменов можно победить только путем допинг-скандалов. С таким заявлением выступил депутат от партии «Новые люди» Хамитов Амир в ходе открытия пленарного заседания в Госдуме.

Он отметил, что российских спортсменов изгоняют целенаправленно. Подобные решения международных инстанций говорят о том, что победить наших спортсменов можно только с помощью допинг-скандалов.

Хамитов обратил внимание, что спорт стал политическим.

«Мы продолжим соревноваться с теми, для кого спорт вне политики», — подытожил депутат.
Он отметил, что Камила Валиева — гордость России и спорта и не стоит сомневаться, что она еще проявит мастерство.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала незаслуженным и чудовищным решение CAS о дисквалификации на 4 года российской фигуристки Камилы Валиевой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спорт
#допинг
#депутат
#люди
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В теннисном турнире в Красногорске принимают участие более 90 юных спортсменов
В Красногорске стартовал Зимний кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева
30 января 2024, 11:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Соревнования в рамках Зимнего кубка Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовали в Красногорске, в них принимают участие более 90 теннисистов младше 19 лет из 22-х российских регионов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победители соревнований в дальнейшем будут представлять нашу страну на международной арене в личном и командном зачете», — отметил гендиректор академии, член правления Федерации тенниса России, вице-президент Федерации тенниса Подмосковья Андрей Бабаев.
Он также сообщил, что Кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева будет проводиться в три этапа: за зимним последуют летний и осенний. Ожидается, что участниками соревнований станут не только россияне, но и представители дружественных стран.

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#спорт
#теннис
#красногорск
#соревнования
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В соревнованиях «Трудовая лыжня» в Подмосковье приняли участие более 300 человек
30 января 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 300 любителей спорта приняли участие в гонках «Трудовая лыжня», которые провели на базе спортшколы олимпийского резерва «Истина» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир, организованный министерством труда и соцзащиты РФ, был посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Участникам пожелал удачи глава министерства Антон Котяков.

«Благодарю всех, кто выходит сегодня на старт, желаю сплоченной командной работы, спортивного азарта, ярких эмоций и честной борьбы», — сказал Котяков в видеообращении к лыжникам.
Соревнования проводились в индивидуальном спринте на 100 метров, а также в командной эстафете. Участниками стали 47 команд от различных министерств, ведомств, госкорпораций и пр.

В спринте золото завоевали представители команды Минспорта Подмосковья: лучшей среди женщин стала Алена Межевых, среди мужчин — Артемий Голубцов. В командной эстафете верхнюю ступень пьедестала заняли лыжники Московского технического университета связи и информатики.

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#спорт
#лыжи
#истра
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