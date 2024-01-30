Журова назвала предсказуемым решение о дисквалификации Валиевой

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Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года было ожидаемым.
«То, что сейчас происходит, было давно предсказано, очевидно. Но теперь вопрос к самой Камиле: готова ли она эти два года, пока будет действовать дисквалификация, сохранять свою спортивную форму, чтобы вернуться на мировую арену. Это у нас в конькобежном спорте ребята до 20 лет считаются юниорами, а вот в фигурном катании в этом возрасте уже заканчивают карьеру», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Журова.
А политический обозреватель Андрей Перла и вовсе высказал мнение о том, что России в связи с таким решением по поводу Валиевой нужно выйти из всех международных организаций.
«Не надо нам отбиваться. Нужно сказать вслух, что «международный спорт» должен пойти тем же маршрутом, что и все остальные созданные на Западе международные организации. А плакать про то, как нас притесняют злые англосаксы в разных комиссиях, — противно и бесполезно», — приводит «Царьград» слова Перлы.Ранее стало извсетно, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.
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