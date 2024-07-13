Зрители освистали теннисиста Джоковича после его выхода в финал Уимблдона-2024

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Британская публика свистом встретила победу Новака Джоковича в полуфинальной игре Уимблдона-2024 и его выход в главный матч турнира. Зрителям не понравился традиционный жест, которым серб отпраздновал успех в поединке с итальянцем Лоренцо Музетти.
Вторая ракетка мира и 24-кратный обладатель титулов в турнирах Большого шлема уже не в первый раз отмечает победу в важных матчах, имитируя игру на скрипке. Зрители решили, что таким образом сербский теннисист саркастически отвечает болельщикам, которые на всём протяжении турнира относились к Джоковичу враждебно.
Сам Новак на пресс-конференции после окончания матча объяснил, что этим жестом он поддерживает свою дочь Тару, которая уже полгода серьёзно занимается скрипкой. Что до неприязненного отношения публики, то оно, по словам Джоковича, только подстёгивает его, заставляя играть лучше.
Победу над Музетти в 1/2 финала серб одержал в трёх сетах — 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. В финале Уимблдона Джокович встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который в борьбе за выход в титульный матч обыграл россиянина Даниила Медведева.
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Сам Новак на пресс-конференции после окончания матча объяснил, что этим жестом он поддерживает свою дочь Тару, которая уже полгода серьёзно занимается скрипкой. Что до неприязненного отношения публики, то оно, по словам Джоковича, только подстёгивает его, заставляя играть лучше.
Победу над Музетти в 1/2 финала серб одержал в трёх сетах — 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. В финале Уимблдона Джокович встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который в борьбе за выход в титульный матч обыграл россиянина Даниила Медведева.
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Александр Бойцов