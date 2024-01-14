Первая ракетка мира Джокович не без труда прошёл во второй круг Australian Open

Фото: РИА Новости/Александр Джорович
Первая ракетка мира и прошлогодний победитель Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) серб Новак Джокович не без труда вышел во второй круг турнира. Во встрече с 18-летним Дино Прижмичем ему пришлось провести на корте четыре часа, прежде чем он добился победы со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Перед игрой Джокович считался безоговорочным фаворитом и специалисты, так же как и болельщики, были уверены, что лидер мирового рейтинга легко пройдёт во второй круг. Однако 178-я ракетка мира Прижмич, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию, сумел удивить.
Теннисисты ранее между собой не встречались, что и неудивительно: хорват ровно вдвое младше своего многоопытного оппонента и совсем недавно начал играть на высоком уровне. Джокович непривычно много ошибался в игре с незнакомым соперником и во многом воспользовавшись этим Прижмич выиграл вторую партию на тай-брейке, сравняв счёт в матче. Однако затем серб собрался и на классе довёл игру до победы.
Тем не менее, молодой хорват оставил приятное впечатление, цепляясь за любые мячи и не раз срывая аплодисменты публики. Розыгрыши часто затягивались именно из-за неуступчивости Прижмича. Для сравнения, матч Рублёва и Вилды, который растянулся на пять сетов, продолжался 3 часа 42 минуты, а Джокович и Прижмич провели на корте ровно четыре часа, сыграв на одну партию меньше.
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Теннисисты ранее между собой не встречались, что и неудивительно: хорват ровно вдвое младше своего многоопытного оппонента и совсем недавно начал играть на высоком уровне. Джокович непривычно много ошибался в игре с незнакомым соперником и во многом воспользовавшись этим Прижмич выиграл вторую партию на тай-брейке, сравняв счёт в матче. Однако затем серб собрался и на классе довёл игру до победы.
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Александр Бойцов