Фото: iStock/Diy13
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Об этом говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что турецкая авиакомпания сохранила возможность отдельно приобрести билеты в Турцию и в Мексику. В Turkish Airlines ожидают, что это позволит не возмещать стоимость перелета в турецкий аэропорт в случае, если на рейсе в Мексику возникнут проблемы, тем самым не увеличивать расходы авиаперевозчика.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией.
Напомним, туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий».
Читайте также:
В Turkish Airlines объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику
В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines
«Вас Мексика не ждёт»: Россиянина не пустили на борт Turkish Airlines из-за гражданства
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией.
Напомним, туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий».
Читайте также:
В Turkish Airlines объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику
В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines
«Вас Мексика не ждёт»: Россиянина не пустили на борт Turkish Airlines из-за гражданства
Екатерина Коршунова