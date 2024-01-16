Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами одной фразой

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«Мне кажется, что в России все девушки считают своих парней нытиками, которые не могут прожить без женского ухода и внимания. Даже во взрослом возрасте многие мужики в России живут с мамой», —говорит Марнна Ершова.
«Они умеют сопоставлять работу и занятия активностями. После ночной смены новозеландцы едут на природу, чтобы прогуляться с домашним питомцем, семьей или в одиночку. Меня это невероятно поражает», — объяснила Марина Ершова.Ранее российская тревел-блогерша перечислила 5 черт, которые отличают женщин из России и Америки. Своим мнением она поделилась в личном блоге Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ на платформе «Дзен».
««Я» у них на первом месте, поэтому в приоритет они всегда ставят себя», —говорит блогерша.Женщины в США выбирают спутника жизни по расчёту. По словам путешественницы, на свиданиях американки ведут себя как на собеседованиях, тщательно проверяя будущих мужей. Но при этом американки не ставят брак своей целью и стараются быть независимыми.
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