Чех перечислил четыре факта, которые его удивили в России

Фото: istockphoto.com/NataliaNaberezhnaia
Якуб Зиба переехал из Чехии в Россию и рассказал, что его удивило в новой стране.
С путешественником пообщалась тревел-блогерша, его слова она приводит на канале «Лайк тревэл путешествия» в «Дзен».
По мнению европейца, в России большие расстояния в черте одного города и между населенными пунктами.
Россиянка потратила на отдых в Адлере 300 тысяч рублей и осталась недовольна
Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде
Туристам предложили карибский секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей
По мнению европейца, в России большие расстояния в черте одного города и между населенными пунктами.
«Мне, чтобы попасть в центр города, приходится ехать на автобусе примерно час. А если пробки — то ещё дольше»,-говорит Зиба.Иностранца удивили российские маршрутки, останавливающиеся, где скажет пассажир. Также для него было удивительно передавать деньги за проезд через других пассажиров.
«Сначала мне было неудобно кричать, но со временем привык», —рассказал чех.По словам Зибы, в Чехии мужчины здороваются друг с другом за руку исключительно на деловых встречах, а в России принято пожимать руки и при встрече, и на прощание.
«В Чехии пугают, что в России — цензура, несвобода, что нельзя делать то или другое, но на самом деле тут очень свободно», — сказал в заключении чех.Читайте также:
Россиянка потратила на отдых в Адлере 300 тысяч рублей и осталась недовольна
Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде
Туристам предложили карибский секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей
Мария Фирсова