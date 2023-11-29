Туристам предложили карибский секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей

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Британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation-2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна, а также нудистскими зонами отдыха.
Daily Star пишет, что круиз запланирован на февраль 2024 года. Судно стартует из Майами и остановится в Нассау (Багамские острова), а также на острове Косумель, Мексика.
Цены начинаются от 2,1 тысячи долларов (примерно 190 тысяч рублей). Самый дорогой билет оценивается в 20 тысяч долларов (примерно 1,7 млн рублей) за люкс на четыре места.
На борту пары, желающие поэкспериментировать, смогут воспользоваться «красной комнатой», «где царит свобода». На корабле будут действовать топлес-зоны. Можно будет посетить мастер-классы, семинары по сексологии. Но в обеденных зонах туристы должны находиться в одежде.
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Мария Фирсова