Дмитрий Ойнас назвал цель создания «Шелковой фабрики» в Коломне

Фото: Радио 1
В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото».
5-7 ноября 2023 года в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» прошла завершающая мастерская проекта «Из тряпья золото» с одноименным названием. В мастерской приняли участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров из Воронежа, Казани, Коломны, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Реутова и Рязани.
Фото: Радио 1
Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» ставит своей целью комплексное развитие исторической территории города – Коломенского посада.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Мастерская завершила серию образовательных событий, прошедших в Коломне с июля по ноябрь 2023 года. На следующем этапе запланирован конкурсный отбор проектов участников, которые будут представлены на итоговой выставке «Из тряпья золото».
Фото: Радио 1
Музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» – современное пространство на бывшей шёлковой фабрике купцов Левиных и Бабаевых первой половины XIX века. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: Радио 1
«Лаборатория проходит в стенах Шелковой фабрики от нашего проекта АНО «Коломенский посад», она посвящена возрождению, когда-то важного коломенского бренда, коломенских шелковых тканей. Мы пытаемся вернуть очень богатое шелковое наследие, которое как минимум два века прославляло город и создавало некий образ народного костюма», - рассказал Дмитрий Ойнас, президент Делового клуба «Наследие и экономика», главный куратор Лаборатории Шелковой фабрики.
Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» ставит своей целью комплексное развитие исторической территории города – Коломенского посада.
Фото: Радио 1
«Я приехала в Коломну из Нижнего Новгорода для того, чтобы понять, смогу ли я справиться с той задачей, которую ставит "Шелковая фабрика" перед художниками, это переосмыслить наследие Коломны», - поделилась Ольга Князева мастер по традиционному ручному ткачеству.
Фото: Радио 1
Мастерская завершила серию образовательных событий, прошедших в Коломне с июля по ноябрь 2023 года. На следующем этапе запланирован конкурсный отбор проектов участников, которые будут представлены на итоговой выставке «Из тряпья золото».
«Меня сразу заинтересовали темы, которые здесь были объявлены. А когда начались занятия, я была в восторге, потому что лекторы были очень интересные. Они рассказывали и о моде, и об истории, и о каких-то нюансах, которые дизайнеры при работе не учитывают. Например, где твоя работа будет висеть или кто будет на нее смотреть», - отметила Лариса Банакина мастер по лоскутному шитью.Основной задачей проекта является создание сообщества творческих людей и новых продуктов на основе актуализации шёлкового наследия Коломны для возвращения его в обиход и современную экономику города.
Фото: Радио 1
«В работах мы пытаемся найти связку, между Коломенским наследием и личным подходом каждого мастера, его стилем и навыками. Еще важно найти актуальный формат изделия, чтобы оно пользовалось спросом у жителей», - подчеркнул Дмитрий Ойнас.
Музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» – современное пространство на бывшей шёлковой фабрике купцов Левиных и Бабаевых первой половины XIX века. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова