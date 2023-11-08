«Зрители баловали нас»: Игорь Шаповалов о фестивале «Подмосковные вечера»

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
С 26 октября по 2 ноября 2023 года на Основную и Камерную сцены театра «ФЭСТ» выходили артисты из 13 театров России и зарубежья.
Театральный фестиваль «Подмосковные вечера» проводится в театре «ФЭСТ» с 2003 года. Автором идеи и его Президентом стал художественный руководитель «ФЭСТа» Заслуженный артист России Игорь Шаповалов.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Свои работы представили театральные коллективы из Павлодара (Казахстан), Буинска (Татарстан), Набережных Челнов (Татарстан), Перми, Зеленограда, Вологды, Нижнего Новгорода, Челябинска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Жюри состояло из известных театральных критиков (Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная), популярных российских артистов (Михаил Богдасаров). Возглавила жюри Президент Фонда Олега Ефремова и международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство«, сотрудник центрального аппарата СТД РФ, театровед Анастасия Олеговна Ефремова.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
«Работы еще много, но активная фаза уже прошла. Гостей мы проводили, все благодарили нас и уже хотели приехать на следующий театральный фестиваль «Подмосковные вечера». В общем, все получилось самым лучшим образом. Ну, а самый яркий венец, это закрытие фестиваля, капустная программа. Наш театр активно занимается капустниками, несколько раз мы участвовали в театральных фестивалях «Веселая коза», которые проводятся в Нижнем Новгороде, и поэтому мы подходили к этому серьезно. Закрытие получилось забавным, веселым и интересным», - отметил Игорь Шаповалов.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Свои работы представили театральные коллективы из Павлодара (Казахстан), Буинска (Татарстан), Набережных Челнов (Татарстан), Перми, Зеленограда, Вологды, Нижнего Новгорода, Челябинска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы.
«Здесь главный критерй - наполняемость зала, наши зрители активно ходят, и мы спокойны за наши спектакли. А вот с приезжими театрами возникает вопрос, будет полный зал или нет. Но в рамках нашего фестиваля, все службы хорошо сработали и надо поблагодарить наших зрителей, которые баловали нас свои присутствием на всех спектаклях», - подчеркнул Игорь.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Жюри состояло из известных театральных критиков (Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная), популярных российских артистов (Михаил Богдасаров). Возглавила жюри Президент Фонда Олега Ефремова и международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство«, сотрудник центрального аппарата СТД РФ, театровед Анастасия Олеговна Ефремова.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
«Все спектакли, которые были отобраны отражают пульс нашей страны. Они все направлены на созидание нашей родины, на отношение к стране по-новому. Из цель посмотреть на нашу жизнь другими глазами, без принижения себя перед европейскими странами»,- рассказал Игорь Шаповалов.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова