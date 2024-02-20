Донбасс и Новороссия получат полмиллиарда рублей на развитие туризма

Фото: Фотобанк Московской области
Регионам Донбасса и Новороссии выделят 520 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году. Об этом сообщило Запорожское агентство новостей.
Правительство РФ выделило средства новым регионам России на развитие туризма. 520 мл рублей получат власти ЛНР, ДНР и Запорожской области для развития туристических инфраструктур.
По словам директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбека Хидзева, Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат финансирование на возведение временных каркасных сооружений (глэмпингов) для размещения туристов.
Кроме того, всем новым регионам, в том числе Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, будут выделены средства в размере 78 миллионов рублей на один регион. Региональные власти смогут использовать их на приоритетные меры по поддержке туризма и индустрии гостеприимства.
Алимбек Хидзев отметил, что все средства уже перечислены регионам, и они могут приступить к реализации запланированных проектов строительства и реконструкции номерного фонда, в том числе модульных гостиниц.
Привлечение инвестиций в туристическую отрасль будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению благосостояния населения.
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По словам директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбека Хидзева, Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат финансирование на возведение временных каркасных сооружений (глэмпингов) для размещения туристов.
Алимбек Хидзев отметил, что все средства уже перечислены регионам, и они могут приступить к реализации запланированных проектов строительства и реконструкции номерного фонда, в том числе модульных гостиниц.
Привлечение инвестиций в туристическую отрасль будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению благосостояния населения.
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Сергей Калугин