Финский курорт стал банкротом из-за отсутствия туристов из России

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Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии стал банкротом из-за отсутствия туристов из России.
Iltalehti пишет, что компания задолжала 1,3 млн долларов (примерно 120 млн рублей). Заявление о финансовой несостоятельности было подано в районный суд финской области Северная Карелия.
Директор курортного комплекса Калле Кескимяки (Kalle Keskimäki) заявил, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток российских туристов.
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Директор курортного комплекса Калле Кескимяки (Kalle Keskimäki) заявил, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток российских туристов.
«Ситуация в мире такова, какова она есть, другого выбора не было», — заключил Калле Кескимяки.Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие годы появится несколько новых гостиниц. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он рассказал, что в настоящее время в регионе активно развивается рекреационная сфера, реализуется большое количество проектов.
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Мария Фирсова