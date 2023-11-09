Россиянин потратил на поездку в ОАЭ 330 тысяч рублей и остался недоволен

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Российский турист, отдыхавший за 330 тысяч рублей в Объединённых Арабских Эмиратах, остался недоволен поездкой. В беседе с «Тинькофф Журнал» он пожаловался на жару, высокую влажность и отсутствие единого стиля в архитектуре.
Семья путешественника поселилась в отеле Rixos Bab Al Bahr 80 километрах от Дубая. По его словам, они получили от поездки то, на что рассчитывали, но возвращаться в Дубай больше не планируют — и более того, не понимают людей, стремящихся там жить.
Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и также разочаровалась. Она рассказала, что остановилась в отеле в Гизе, чтобы завтракать и ужинать с видом на пирамиды. Но район оказался непривлекательным, поскольку там было «катастрофически шумно и грязно». Туристку неприятно удивило и хаотичное движение на улицах Каира: водители постоянно сигналят и обгоняют друг друга, а пешеходы перебегают дороги в неожиданных местах.
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«Люди начали строить что угодно, лишь бы круче, чем у соседа. результате не чувствуется единого стиля, архитектурного плана. К тому же я не увидел в городе какой-либо исторической ценности. Осталось очень странное ощущение: круто, но безвкусно <...> У меня не возникло желания приехать туда ещё раз», — отметил российский турист.
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Артем Путинцев