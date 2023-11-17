Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора

Фото: Министерство культуры и туризма МО
Новая линейка завода «Безупречная гжель» отличается изяществом, тонкостью, прозрачностью и белизной фарфора.
Кроме того, такой материал подходит для более сложной росписи, так как на нем краски выглядят ярче. При этом изделия по-прежнему остаются прочными и устойчивыми к сколам. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.
Фото: медиаархив Московской области
Фото: медиаархив Московской области
Долгие годы завод производил изделия из твердого фарфора. Посуда из него была прочная и выдерживала многолетнюю эксплуатацию, но при этом была тяжелой и толстостенной. Сегодня от покупателей поступает запрос на более легкий и белый фарфор, а также на цветную роспись с золочением. Это и было учтено при создании новой коллекции.
Фото: медиаархив Московской области
Кроме того, более легкий и белый фарфор подойдет для разных видов росписи – на таком фоне краски смотрятся ярче, что позволяет создавать изделия как в классическом бело-синем варианте, так и с цветной росписью и золотыми орнаментами.
Фото: медиаархив Московской области
Производитель надеется, что новая линейка станет популярной – она отвечает потребительским запросам с точки зрения тонкости и изящества и в то же время остается неприхотливой в каждодневном уходе. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: медиаархив Московской области
«Фарфоровое производство – очень капризное. Это не пластик, где ты можешь задать одни и те параметры и по ним работать. С фарфором так не работает, он как ребенок, над ним надо бесконечно работать, что-то улучшать, менять, печь подстраивать. Это работа постоянная, каждодневная», - рассказала Анастасия Праведнова PR-директор АО «Гжельский фарфоровый завод».
Фото: медиаархив Московской области
Долгие годы завод производил изделия из твердого фарфора. Посуда из него была прочная и выдерживала многолетнюю эксплуатацию, но при этом была тяжелой и толстостенной. Сегодня от покупателей поступает запрос на более легкий и белый фарфор, а также на цветную роспись с золочением. Это и было учтено при создании новой коллекции.
«Мы давно уже занимались разработками в этой области, мы очень хотели сделать тонкий фарфор. Традиционный фарфор, он плотный, твёрдый и не повержен сколу. Но другой вопрос, что он не прозрачный. И мы думали, как повторить успех гжели, когда тонкий фарфор все-таки создавали и поставляли к императорскому двору. Мы посмотрели на то время, и подумали, если получилось тогда, то почему не получится сейчас», - поделилась Анастасия.
Фото: медиаархив Московской области
Кроме того, более легкий и белый фарфор подойдет для разных видов росписи – на таком фоне краски смотрятся ярче, что позволяет создавать изделия как в классическом бело-синем варианте, так и с цветной росписью и золотыми орнаментами.
«Мы справились с задачей всего за год, создали новую рецептуру, расшили поставщиков, и сделали совершенно новый для гжели по техническим характеристикам, по белизне и тонкости фарфор, который в ближайшее время появится в нашем магазине», - отметила Анастасия Праведнова.
Фото: медиаархив Московской области
Производитель надеется, что новая линейка станет популярной – она отвечает потребительским запросам с точки зрения тонкости и изящества и в то же время остается неприхотливой в каждодневном уходе. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова