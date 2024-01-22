Опрос: Большинство россиян уверены в неизменности ставки ЦБ до весны

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Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman показал, что 53% россиян уверены, что ключевая ставка ЦБ не изменится до марта этого года.
«Повышение интереса к ключевой ставке объяснимо, так как её размер прямо или косвенно влияет на многие сферы жизни граждан. Как показал опрос, в первую очередь интерес обусловлен её влиянием на возможности заработать благодаря выгодным условиям по вкладам или воспользоваться кредитными средствами на приемлемых для себя условиях», — приводит Газета.ру слова аналитиков.
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