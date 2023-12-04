«Мелихово» приглашает на программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов»

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает на новогоднюю программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов».
Программа «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов», это добрая и поучительная история, в которой дети и взрослые не просто встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Чтобы не пропустить праздник, не состариться раньше времени, ничего не прозевать, не огорчаться самим и не огорчать своих близких, ребята изготовят волшебный талисман, который долгие годы сможет украшать семейную новогоднюю елку.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Кульминацией праздника станет долгожданная встреча с Дедом Морозом у новогодней мелиховской елки и сладкие подарки. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
«В этом году у нас изменился формат нашей новогодней программы. Гостей традиционно ждет спектакль, он как раз о том, насколько ценно время. Для детей это замечательная возможность поговорить о ценности времени, о том, что его очень сложно вернуть, если оно было утеряно. Все локации выстроены в единой концепции, гостей будут ждать персонажи, которые помогут пройти им этот путь», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом Мария Борова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке.
«Наши маленькие гости уйдут с небольшим сувениром, делают они его в ходе программы. Дети должны помочь Снегурочке и Деду Морозу встретить Новый год. Будут также сладкие подарки, и традиционная "Елочка Гори", живая Мелиховская елка», - отметила Мария.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Чтобы не пропустить праздник, не состариться раньше времени, ничего не прозевать, не огорчаться самим и не огорчать своих близких, ребята изготовят волшебный талисман, который долгие годы сможет украшать семейную новогоднюю елку.
«Этот спектакль был поставлен таким образом, чтобы было интересно и маленьким гостям и взрослым. Для взрослых это будет минутка ностальгии и возвращение в детство, потому что это сказка Советского времени. Мастер-классы тоже рассчитаны для взрослых, им тоже приятно уходить от нас с подарками», - добавила Мария Борова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Кульминацией праздника станет долгожданная встреча с Дедом Морозом у новогодней мелиховской елки и сладкие подарки. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова