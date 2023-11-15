Музейно-выставочный центр в Серпухове приглашает на выставку «Зубр возвращается»

Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
Музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов открыта выставка, посвященная самому крупному наземному зверю Европы — зубру.
Выставка «Зубр возвращается» — это совместный проект Приокско-Террасного государственного заповедника, Государственного Дарвиновского музея, Музейно-выставочного центра Серпухова и ДХШ имени А.А. Бузовкина.
Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
Около 100 лет назад на грани полного уничтожения оказалось самое крупное млекопитающее Европы — зубр. Человечество чуть не лишилось последнего дикого быка, веками жившего рядом с ним, вошедшего в письменные предания многих народов, олицетворявшего силу и неудержимость дикой природы. Но этот вид получил шанс на выживание. Историю чудесного возвращения лесных исполинов можно узнать на выставке «Зубр возвращается».
Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
На выставке можно увидеть красочные информационные планшеты, фотографии, скульптуры, произведения живописи и графики. Наряду с всемирно известными мастерами прошлого, на выставке можно увидеть работы начинающих серпуховских художников.
Выставка идет до 3 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
«Выставка посвящена 75-летию Центрального зубрового питомника, который был основан в 1948 году. В ней используется система планшетов, где крупно показана вся история, начинается она с доисторического периода предков зубров и бизонов, затем идет рассказ о создании самого заповедника», - рассказала Ольга Артемова ведущий методист музейно-выставочного центра.
Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
Около 100 лет назад на грани полного уничтожения оказалось самое крупное млекопитающее Европы — зубр. Человечество чуть не лишилось последнего дикого быка, веками жившего рядом с ним, вошедшего в письменные предания многих народов, олицетворявшего силу и неудержимость дикой природы. Но этот вид получил шанс на выживание. Историю чудесного возвращения лесных исполинов можно узнать на выставке «Зубр возвращается».
Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
«Есть и игровая зона для детей, где они смотрят прекрасный фильм о зубрах, собирают большие пазлы, также есть конструктор «Собери свой заповедник» и зона рисования. Выставка поострена как рассказа-знакомство с зубровым питомником, а в конце дети сами строят свой питомник. Она рассчитана на любую категорию граждан, и на семейные походы и на индивидуальное посещение, и на групповые экскурсии, всем будет интересно», - отметила Ольга.Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове
На выставке можно увидеть красочные информационные планшеты, фотографии, скульптуры, произведения живописи и графики. Наряду с всемирно известными мастерами прошлого, на выставке можно увидеть работы начинающих серпуховских художников.
Выставка идет до 3 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова