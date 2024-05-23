Норвегия запретит въезд для российских туристов

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Норвегия ужесточит ограничения на въезд для российских туристов. Данные следуют из пресс-релиза, который опубликован на сайте норвежского правительства.
Уточняется, что с 29 мая текущего года россиянам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну при пересечении границы. Данные ограничения распространяются также на категории лиц, получивших визу от других государств Шенгенского соглашения.
Под исключение попадают те граждане, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам, а также на работу или учебу. Отмечается, что норвежское правительство внимательно следит за ситуацией на границе.
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