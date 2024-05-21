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Финляндии необходимо перейти с «царской» железнодорожной колеи на европейскую. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.
Ранне отметила, что государства Северной Европы обладают схожими взглядами на развитие инфраструктуры. По ее мнению, страны стремятся к тому, чтобы транспортная система обслуживала гражданские и военные перевозки.
Ранне добавила, что транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре Североатлантического альянса (НАТО).
Напомним, ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что действия Швеции и Финляндии представляют все большую угрозу безопасности России.
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Ранне добавила, что транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре Североатлантического альянса (НАТО).
Напомним, ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что действия Швеции и Финляндии представляют все большую угрозу безопасности России.
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Екатерина Коршунова