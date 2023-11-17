Один российский регион готовится к наплыву иностранцев

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Власти Приморского края ожидают рост туристического потока из некоторых стран Азии в зимний период.
О готовности к массовому наплыву граждан других стран ТАСС сообщил руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский. С его слов, увеличится поток туристов из Китая, Узбекистана и Казахстана. Зимой туристы приезжают в Приморье, чтобы покататься на лыжах.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.
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«Они могут посетить баню в море и сразу нырнуть в прорубь, чтобы охладиться, а также интересуются гастрономическими фестивалями, например ежегодным фестивалем корюшки в Дальнегорске. Этой зимой ожидается рост числа туристов»,- рассказывает Арсений Крепский.
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Мария Фирсова