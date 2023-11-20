Туроператоры назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года

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В Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года.
По словам экспертов, в этом году встретить Новый год в тёплой стране можно минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Самым бюджетным направлением стал Таиланд.
Так, на Таиланд приходится 28% путёвок от общего числа купленных туров за рубеж в компании Space Travel. У PEGAS Touristik продажи путёвок в азиатскую страну достигают 26%.
Отмечается, что российские туристы выбирают отели высокой категории, как правило, на Пхукете и в Паттайе. За такие путёвки они отдают, в среднем, 250 тысяч рублей на двоих.
Однако есть и те, кто выбирает качественные отели в сегменте четырёх звёзд, стоимость которых составляет примерно 185 тысяч рублей на человека.
Помимо Таиланда, россияне активно покупают путёвки на Шри-Ланку и Гоа. Здесь ценник уже выше и составляет около 200 тысяч рублей на человека в Шри-Ланке и от 253 тысяч рублей на Гоа.
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Так, на Таиланд приходится 28% путёвок от общего числа купленных туров за рубеж в компании Space Travel. У PEGAS Touristik продажи путёвок в азиатскую страну достигают 26%.
Однако есть и те, кто выбирает качественные отели в сегменте четырёх звёзд, стоимость которых составляет примерно 185 тысяч рублей на человека.
Помимо Таиланда, россияне активно покупают путёвки на Шри-Ланку и Гоа. Здесь ценник уже выше и составляет около 200 тысяч рублей на человека в Шри-Ланке и от 253 тысяч рублей на Гоа.
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Анастасия Чинкова