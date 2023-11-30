Подмосковная хаски-деревня стала победителем премии «Сделано в России-2023»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Подмосковная хаски-деревня «Рузская Аляска» победила в номинации «Путешествия» премии «Сделано в России-2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Церемония награждения победителей XXII ежегодной премии «Сделано в России-2023» прошла в Москве на Новой сцене Театра на Таганке.
По итогам премии хаски-деревня «Рузская Аляска» из Московской области выиграла в номинации «Путешествия. По России с любовью».
Стоит отметить, что питомник северных ездовых собак работает в Подмосковье с 2016 года в городском округе Руза. Кроме этого, «Рузская Аляска» является первым в регионе реабилитационным центром по спасению, лечению, а также психологической адаптации северных ездовых собак.
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По итогам премии хаски-деревня «Рузская Аляска» из Московской области выиграла в номинации «Путешествия. По России с любовью».
«Мы отличаемся от других проектов тем, что все наши собаки — это бывшие потеряшки и отказники. Поэтому мы не только спасаем собак, но и спасаем человеческие сердца, ведь те, кто у нас побывал хотя бы однажды уже совершенно точно никогда не обидит животное<…> Приглашаем всех жителей России к нам в гости, на экскурсию, будем очень рады всем»,— поделилась руководитель проекта «Рузская Аляска» Наталия Басина.
Стоит отметить, что питомник северных ездовых собак работает в Подмосковье с 2016 года в городском округе Руза. Кроме этого, «Рузская Аляска» является первым в регионе реабилитационным центром по спасению, лечению, а также психологической адаптации северных ездовых собак.
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Мира Полтева